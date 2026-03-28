Tiene a la gran Jodie Foster y fue un pelotazo de taquilla: todo sobre 'Plan de vuelo: desaparecida'

Jodie Foster es una gran estrella de Hollywood, un imán para la taquilla y un referente para millones de personas. Sus trabajos destacan por el carácter que imprime a los personajes, que son siempre mujeres empoderadas, fuertes e independientes: es el sello Foster.

Tenía 13 años cuando rodó Taxi Driver, película con la que recibió la primera de sus cinco nominaciones al Oscar. Lo ganó con Acusados y El silencio de los corderos, dos de sus mejores trabajos. Arrasó también con Contact, cambiando de registro, y especialmente con La habitación del pánico y plan de vuelo: desaparecida.

En estas dos películas interpreta a una madre valiente y decidida a todo por salvar a su hija. "Soy madre, tengo dos hijos, y me siento atraída por las cosas que me conmueven y me tocan personalmente. Debo sentirme atraída por el hecho de que un padre haría cualquier cosa por mantener a su hijo a salvo. En Plan de vuelo: desaparecida el personaje se da cuenta de que no puede mantener a su hija a salvo y ese es el miedo primordial de todo padre", decía en una entrevista con la BBC.

Jodie Foster y Marlene Lawston RTVE

Jodie Foster es Kyle Pratt La actriz interpreta a Kyle, una madre que viaja de Berlín a Nueva York con su hija Julia, que tiene seis años. Durante el trayecto se queda dormida y al despertar ve que su hija no está. Cuando empieza a buscarla la tripulación le dice que la niña no embarcó y no consta en el registro de pasajeros, pero ella empezará una frenética búsqueda por todo el enorme avión que lleva a 426 pasajeros. ¿Realmente subió al avión con su hija? Robert Schwentke es el director de Plan de vuelo: desaparecida (Flightplan en su versión original) y quedó fascinado con el trabajo de su protagonista. "Jodie es absolutamente intrépida. Es capaz de llevar a su personaje a terrenos emocionalmente incómodos. Está totalmente comprometida con el papel y cada una de sus decisiones lo refleja. Si algo es auténtico para el personaje, lo hará aunque eso la haga parecer menos simpática o fuera de control. Tiene la asombrosa habilidad de repetir la misma frase 15 veces, haciendo que cada toma suene diferente, como si la dijera por primera vez. Me sentí muy, muy afortunado". Esta película es un thriller, pero tiene otra mirada: el viaje personal y emocional que hace la protagonista. "Se trata de cómo reacciona ante el peor momento de su vida, un momento de pánico, y de cómo se recompone tras el estrés y el dolor. Creo que Kyle no es tanto una heroína como una mujer muy decidida. A veces puede ser impulsiva, a veces irracional, a veces manipuladora. Pero hace lo que sea para encontrar a su hija". Jodie Foster, Sean Bean y Peter Sarsgaard RTVE

Con Peter Sarsgaard y Sean Bean Foster se mide con Peter Sarsgaard y Sean Bean y el papel de Julia, la niña, lo interpreta Marlene Lawston que, curiosamente, se parece a Jodie Foster. En el reparto destaca la actriz Greta Scacchi y también vemos a Matt Bommer. Fue su primera película y tiene un papel pequeño, pero puede decir que debutó con un pelotazo de taquilla. La película contó con un holgado presupuesto de 55 millones de dólares y arrasó en casi todos los países en los que se estrenó, logrando recaudar 223 millones de dólares.

Recuerda a Hitchcock El guion de la película lo escribió Billy Ray, conocido por El color de la noche, Los juegos del hambre y Capitán Phillips (con la que optó al Oscar), y recuerda a la trama de Alarma en el expreso (1938), dirigida por Alfred Hitchcock y basada en la novela The Wheel Spins, de Ethel Lina White. Jodie Foster RTVE

Sean Penn o Jodie Foster El personaje protagonista, Kyle Pratt, estaba pensado para que lo interpretara Sean Penn y al dárselo a Foster no se cambió el nombre. Curiosamente, el personaje que Sean Penn hace en The Game, de David Fincher, estaba pensado para la actriz.

Un avión que, por suerte, no voló Peter Sarsgaard y Sean Bean tienen miedo a volar y solo cogen el avión si es necesario. Por suerte para ellos, en la película el aparato que vemos estaba en tierra. El avión, un 'falso' AALTO Air E-474, es similar al Airbus A380-800, que tiene dos pisos, pero la cabina de mando se asemeja a la de un A380. La película se rodó en Estados Unidos, una parte en Los Ángeles y otra en el desierto de Mojave (California), y en Alemania, concretamente en Berlín y Leipzig. Jodie Foster RTVE