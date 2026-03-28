Un relato familiar del siglo XX: 'Koljós', la nueva novela de Emmanuel Carrère

La nueva novela de Emmanuel Carrère, Koljós (Anagrama) es una historia de dualidades. El siglo XX y el XXI, la imponente figura materna y el discretísimo papel del padre, los conflictos bélicos y los periodos de prosperidad, Rusia y Francia, literatura y política. El libro también es el más íntimo de la trayectoria del escritor. El relato familiar arranca con el funeral de Estado de su madre, Hélène Carrère d’Encausse, figura mayor de la vida intelectual francesa, primera mujer al frente de la Academia y reconocida autoridad en el estudio de la historia rusa.

01.17 min Emmanuel Carrère publica su nuevo libro, en el que homenajea a su madre

La muerte de Hélène en 2023 lleva al autor a revisar una colección de archivos, cartas y fotografías que su padre ha recopilado a lo largo de su vida, y que constituyen el punto de partida de esta genealogía, profundamente entrelazada con algunos de los grandes conflictos del siglo XX, de Tiflis a París, de la Rusia prerrevolucionaria a la estancada Ucrania actual. Dieciocho años después del resquemor familiar que despertó Carrère con Una novela rusa, en Koljós el relato es conciliador y de un duelo apaciguado.