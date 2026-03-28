Un relato familiar del siglo XX: 'Koljós', la nueva novela de Emmanuel Carrère
- El escritor parisino Emmanuel Carrère dedica su nueva novela, Koljós, a retratar su genealogía
- La historia de los Carrère queda entrelazada con los principales hechos históricos del siglo XX i XXI
La nueva novela de Emmanuel Carrère, Koljós (Anagrama) es una historia de dualidades. El siglo XX y el XXI, la imponente figura materna y el discretísimo papel del padre, los conflictos bélicos y los periodos de prosperidad, Rusia y Francia, literatura y política. El libro también es el más íntimo de la trayectoria del escritor. El relato familiar arranca con el funeral de Estado de su madre, Hélène Carrère d’Encausse, figura mayor de la vida intelectual francesa, primera mujer al frente de la Academia y reconocida autoridad en el estudio de la historia rusa.
La muerte de Hélène en 2023 lleva al autor a revisar una colección de archivos, cartas y fotografías que su padre ha recopilado a lo largo de su vida, y que constituyen el punto de partida de esta genealogía, profundamente entrelazada con algunos de los grandes conflictos del siglo XX, de Tiflis a París, de la Rusia prerrevolucionaria a la estancada Ucrania actual. Dieciocho años después del resquemor familiar que despertó Carrère con Una novela rusa, en Koljós el relato es conciliador y de un duelo apaciguado.
De Georgia a París
Carrère reconstruye en Koljós el recorrido de sus bisabuelos, los Zurabishvili, burgueses ilustrados que se exiliaron de Georgia tras la Revolución bolchevique; al errático abuelo Georges, marcado por la pobreza, el derrotismo y una colaboración con los ocupantes alemanes nunca del todo esclarecida; y, sobre todo, la ascensión imparable de Hélène, brillante, severa, rigurosa y a menudo impenetrable; personalidad legendaria y polémica cuyo legado y complejidad condicionan a quienes la rodean. El escritor también redescubre la discreta figura de su padre, Louis, un personaje apacible a la sombra de Hélène, que ofrece un contrapunto afectivo a la austeridad materna.
Koljós, editada por Anagrama, ha sido galardonada con el Premio Médicis y el Premio Grand Continent, y ofrece un retrato preciso de la Europa del pasado y presente siglo. Esta historia familiar es, sobre todo, una confrontación con la memoria de la figura materna vista con la habitual mezcla de exactitud, empatía y lucidez del autor. Una confrontación que revela las aristas públicas y privadas de Hélène Carrère, y el profundo amor y reconocimiento de su hijo.
“Mi madre compraba dos libros para leerlo a la vez conmigo“
«¿Qué tengo de mi madre?», se pregunta el escritor en su entrevista en París con Página Dos. «Muchísimo. Mi pasión por escribir me viene de ella. Yo era un niño que leía mucho, y que leía en un entorno de complicidad muy fuerte. Mi madre compraba algunos libros por duplicado para leerlos al mismo tiempo conmigo, como hizo con El idiota de Dostoyevsky cuando yo tenía 11 o 12 años. Compró dos ejemplares para leerlo a la vez y comentarlo. Era un amor difícil, que se complicó en la adolescencia». Con esta novela el autor hace las paces con la alargada sombra de su madre, y da al padre el lugar que le corresponde. Emmanuel Carrère (París, 1957) recibió en 2021 el Premio Princesa de Asturias de las Letras en reconocimiento al conjunto de su obra. Sus novelas de no ficción más conocidas son El adversario, De vidas ajenas, Limónov, Yoga, El Reino o V13, una lectura perspicaz sobre el extremismo islámico.