'1936', la premiada obra de teatro que trae la Guerra Civil a las tablas y a RTVE Play
- Andrés Lima dirige la obra, ganadora de seis premios Talía
- Estrenos de cine de RTVE Play: semana del 23 al 29 de marzo
RTVE rinde homenaje al teatro en su día mundial con la emisión de la aclamada obra 1936, que trae al escenario la guerra civil española con un reparto coral encargado de representar sus episodios clave. Reconocida con múltiples galardones en los últimos Premios Talía y candidata a tres premios Max en su próxima edición, 1936 ha agotado entradas en numerosas localidades desde que fue estrenada a finales de 2024.
La producción llega este sábado a RTVE Play con una adaptación para televisión grabada en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid de tres horas y media de duración. Antonio Durán 'Morris', Mamen Camacho, Natalia Hernández, María Morales, Francisco Ochoa, Cristina Arias, Guillermo Toledo y Juan Vinuesa conforman el elenco de la obra, dirigida por Andrés Lima y escrita por Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga.
1936, un "shock" que cierra trilogía
1936 supone el fin de la trilogía que Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga inauguraron con Shock 1 (El Cóndor y el Puma) y continuaron con Shock 2 (La Tormenta y la Guerra), en los que hacían un repaso a la historia reciente, empezando por el golpe de estado en Chile en 1973 en el caso de la primera entrega y por los gobiernos Thatcher y Reagan en el caso de la segunda.
"Es hora de que hablemos de nuestro shock", pensó Adrián Lima durante la representación de las obras, como contaba en Hoy empieza todo. Así nació 1936, fruto de una dinámica de talleres que duró dos años y en los que invitaban a historiadores para "saber más y mostrar mejor".
Seis premios Talía y un reparto espectacular
Un reparto paritario compuesto por cuatro hombres y cuatro actrices, además de un coro que con sus cánticos teje el paisaje de la época, representa la obra. Cada uno de ellos se pone en la piel de varios de los personajes históricos que habitan 1936 sobre el escenario: Guillermo Toledo, por ejemplo, interpreta a los generales Yagüe y Miaja; María Morales, a Manuel Azaña, Largo Caballero y Clara Campoamor.
Su trabajo ha valido diversas nominaciones a su elenco, por el que han pasado artistas como Blanca Portillo y Alba Flores. 1936 triunfó en la última edición de los Premios Talía, en los que obtuvo seis galardones, todos a los que optaba (y en empate con la otra máxima premiada, Gipsy, distinguida como musical).
La obra fue reconocida, en las categorías de teatro de texto, como mejor espectáculo, actor protagonista para Juan Vinuesa (interpreta a Francisco Franco, Norman Bethune y Ramiro de Maeztu), actor de reparto para Antonio Durán 'Morris' (Queipo de Llano, Obispo Antonio Montero y Nicolás Franco), dirección de escena para Andrés Lima, iluminación para Pedro Yagüe y autoría para Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga.
La Guerra Civil en tres horas
"1936 es una obra sobre una guerra que nunca debió suceder y pensar sobre una guerra que nunca debió suceder es nuestra forma de trabajar para la paz", aseguró Mayorga al recoger su premio Talía. La mirada de 1936 evita "la dicotomía de los vencedores y los vencidos, de los amigos y enemigos", asegura Andrés Lima, su director.
La obra condensa los tres años que duró la Guerra Civil en tan solo cuatro horas, tres y media en su versión para televisión, en un ejercicio de memoria histórica: "Queremos que el espectador reflexione, que nuestros adolescentes y jóvenes comprendan, y que todos podamos ponernos en el lugar del otro. Vamos a intentar pintar un paisaje lo suficientemente elocuente que sirva para recordar e imaginar, para hacernos preguntas que nos lleven a comprender mejor, a descubrir dónde están las heridas".