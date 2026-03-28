'1936', la premiada obra de teatro que trae la Guerra Civil a las tablas y a RTVE Play

RTVE rinde homenaje al teatro en su día mundial con la emisión de la aclamada obra 1936, que trae al escenario la guerra civil española con un reparto coral encargado de representar sus episodios clave. Reconocida con múltiples galardones en los últimos Premios Talía y candidata a tres premios Max en su próxima edición, 1936 ha agotado entradas en numerosas localidades desde que fue estrenada a finales de 2024.

La producción llega este sábado a RTVE Play con una adaptación para televisión grabada en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid de tres horas y media de duración. Antonio Durán 'Morris', Mamen Camacho, Natalia Hernández, María Morales, Francisco Ochoa, Cristina Arias, Guillermo Toledo y Juan Vinuesa conforman el elenco de la obra, dirigida por Andrés Lima y escrita por Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga.

1936, un "shock" que cierra trilogía 1936 supone el fin de la trilogía que Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga inauguraron con Shock 1 (El Cóndor y el Puma) y continuaron con Shock 2 (La Tormenta y la Guerra), en los que hacían un repaso a la historia reciente, empezando por el golpe de estado en Chile en 1973 en el caso de la primera entrega y por los gobiernos Thatcher y Reagan en el caso de la segunda. Guillermo Toledo en '1936' "Es hora de que hablemos de nuestro shock", pensó Adrián Lima durante la representación de las obras, como contaba en Hoy empieza todo. Así nació 1936, fruto de una dinámica de talleres que duró dos años y en los que invitaban a historiadores para "saber más y mostrar mejor".

Seis premios Talía y un reparto espectacular Un reparto paritario compuesto por cuatro hombres y cuatro actrices, además de un coro que con sus cánticos teje el paisaje de la época, representa la obra. Cada uno de ellos se pone en la piel de varios de los personajes históricos que habitan 1936 sobre el escenario: Guillermo Toledo, por ejemplo, interpreta a los generales Yagüe y Miaja; María Morales, a Manuel Azaña, Largo Caballero y Clara Campoamor. Su trabajo ha valido diversas nominaciones a su elenco, por el que han pasado artistas como Blanca Portillo y Alba Flores. 1936 triunfó en la última edición de los Premios Talía, en los que obtuvo seis galardones, todos a los que optaba (y en empate con la otra máxima premiada, Gipsy, distinguida como musical). Cristina Arias en '1936' La obra fue reconocida, en las categorías de teatro de texto, como mejor espectáculo, actor protagonista para Juan Vinuesa (interpreta a Francisco Franco, Norman Bethune y Ramiro de Maeztu), actor de reparto para Antonio Durán 'Morris' (Queipo de Llano, Obispo Antonio Montero y Nicolás Franco), dirección de escena para Andrés Lima, iluminación para Pedro Yagüe y autoría para Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga.