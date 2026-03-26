Un cambio de vida en 'Todos aman a Clara', la nueva novela de David Foenkinos

La vida de Alexis no es gran cosa. Tiene cincuenta años, y esa edad hace que a veces se sienta viejo, y otras todavía joven. Como tantos otros ciudadanos, tiene un trabajo estable, paga sus impuestos y los fines de semana se relaja con paseos y lectura. Se divorció hace un tiempo, y tiene una hija adolescente a la que adora, Clara. Cuando la joven sufre un accidente que la deja en coma, la vida de toda la familia da un vuelco. Mientras retoma el contacto con su exmujer durante las visitas al hospital, Alexis se embarca en un proceso de escritura para intentar aliviar el dolor y el desconcierto que siente. Él es el protagonista de la nueva novela del escritor David Foenkinos, Todos aman a Clara (Alfaguara).

09.45 min Página Dos - Entrevista a David Foenkinos

¿Por qué Alexis siente la llamada de la escritura? Así lo cuenta el narrador al comienzo de la novela: «El drama despertó su faceta artística. En un primer momento, se planteó interesarse por la música. Sin embargo, le pareció que a aquello le faltaba intensidad; era un giro demasiado sensato y que no exigía suficiente esfuerzo. Luego pensó en la pintura. En su opinión, el arte supremo. De nuevo cambió de idea, pues la sentía de una arrogancia inoportuna. Quedaba la escritura, que consistía en expresar emociones mediante palabras, en brindar a su imaginación una especie de atavío concreto».