Un cambio de vida en 'Todos aman a Clara', la nueva novela de David Foenkinos
- En Todos aman a Clara la vida de un padre divorciado da un vuelco cuando su hija adolescente tiene un accidente
- La nueva novela del parisino David Foenkinos habla de los misterios del azar, del sacrificio y del amor
La vida de Alexis no es gran cosa. Tiene cincuenta años, y esa edad hace que a veces se sienta viejo, y otras todavía joven. Como tantos otros ciudadanos, tiene un trabajo estable, paga sus impuestos y los fines de semana se relaja con paseos y lectura. Se divorció hace un tiempo, y tiene una hija adolescente a la que adora, Clara. Cuando la joven sufre un accidente que la deja en coma, la vida de toda la familia da un vuelco. Mientras retoma el contacto con su exmujer durante las visitas al hospital, Alexis se embarca en un proceso de escritura para intentar aliviar el dolor y el desconcierto que siente. Él es el protagonista de la nueva novela del escritor David Foenkinos, Todos aman a Clara (Alfaguara).
¿Por qué Alexis siente la llamada de la escritura? Así lo cuenta el narrador al comienzo de la novela: «El drama despertó su faceta artística. En un primer momento, se planteó interesarse por la música. Sin embargo, le pareció que a aquello le faltaba intensidad; era un giro demasiado sensato y que no exigía suficiente esfuerzo. Luego pensó en la pintura. En su opinión, el arte supremo. De nuevo cambió de idea, pues la sentía de una arrogancia inoportuna. Quedaba la escritura, que consistía en expresar emociones mediante palabras, en brindar a su imaginación una especie de atavío concreto».
Las neurosis cotidianas
Sensibilidad, melancolía, optimismo, una disección piadosa de las relaciones humanas. Son las constantes de estilo en la obra de David Foenkinos (París, 1974), uno de los autores más leídos de la Francia contemporánea. Formado en letras en la Sorbona y en música en una escuela de jazz, Foenkinos debutó en la novela en el año 2002 con historias vulnerables y con humor alejadas de la pedantería académica. El punto de inflexión llegó en 2009 con la publicación de La delicadeza. Este fenómeno editorial, que narra el renacimiento emocional de una mujer tras la pérdida de su marido, vendió más de un millón de ejemplares solo en Francia. La adaptó al cine el propio autor, ayudado por su hermano, el cineasta Stéphane Foenkinos.
Por estas calles de París, estresados, absortos,
sin tiempo para sus familias ni para sí mismos,
caminan Éric y Amélie..
los protagonistas de la "La vida feliz",
la nueva novela del superventas francés David Foenkinos.
El anhelo de cambio hará que estos personaje se sometan
a una terapia radical, fingir su propio funeral.
"Imagina que estás dentro de tu propio ataúd,
nos dice, con tu nombre escrito, has redactado tu propio epitafio
y te encierran ahí una hora.
Confrontarse con la muerte impulsa nuestro deseo de vivir".
Un ritual que ya existe en Corea del Sur,
él mismo lo documentó para varios medios franceses.
La muerte y las segundas
oportunidades se alían de nuevo como ya hicieron
en 'La delicadeza',
su famoso bestseller que llevó a la gran pantalla.
"Es verdad que ese tipo de catarsis aparece
mucho en mis libros.
Quizá porque cuando tenía 16 años, confiesa, pasé por una operación
de corazón muy compleja.
Fue ahí cuando cambió mi vida y empecé a escribir".
Por eso cree en el destino, las sorpresas y el amor
por encima de todo.
Cuando le preguntamos qué escribiría en su epitafio.
"Por supuesto mi horóscopo.
Soy escorpio con ascendencia escorpio..
Siempre basculando entre la luz y las sombras,
el disfrute y lo secreto".
Casi casi como en su libros
donde hay imaginación, humor, tragedia, encanto
pero sobre todo una reflexión
sobre los tiempos presentes y lo que realmente importa.
En 2010, Foenkinos, melómano y fan incondicional de John Lennon, decidió publicar una singular biografía novelada, Lennon, con la que la editorial Alfaguara inició en 2014 la publicación de su obra en España. En 2015 fue galardonado con los prestigiosos premios Renaudot y Goncourt por Charlotte (Alfaguara, 2018), un libro que rescató del olvido la figura de la pintora judía Charlotte Salomon. La artista tuvo una vida tormentosa y, finalmente, murió asesinada en el campo de concentración de Auschwitz. Foenkinos admitió estar obsesionado por la personalidad y estilo de Salomon, y el resultado fue una novela hermosísima.
“No hay certezas en la literatura“
«No creo mucho en las escuelas de escritura», cuenta el escritor en su entrevista en París con Página Dos. «Se pueden dar indicaciones, podemos acompañar, pero en esos talleres se debería potenciar que los alumnos tengan claro, sobre todo, qué quieren decir. Qué es lo importante en su historia. No creo en esos dictámenes de: esto es literatura, esto no. No hay certezas en la literatura», concluye el escritor. A lo largo de su trayectoria, Foenkinos ha sabido transitar entre la comedia sofisticada y la reflexión existencial sobre el fracaso. Obras posteriores como La biblioteca de los libros rechazados (2016) o Hacia la belleza (2018) exploran el consuelo que el arte y la literatura ofrecen ante las asperezas de la vida.