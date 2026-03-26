Raquel Mascaraque, especialista en neurociencia: "Las redes sociales son un acelerador de la infelicidad"

Que las redes nos están volviendo cada vez más tontos no es nada nuevo. Pero más allá de esto, no sabemos exacatamente cómo nos están volviendo cada vez más tontos o cómo están trasformando nuestra atención en un proceso cada vez más fragmentado. Para tener respuestas, Lorena Macías ha invitado, en el nuevo episodio de Influ-realismo Mágico, a la psicóloga Raquel Mascaraqué, divulgadora, escritora y especializada en neurociencia y psicología social de las emociones.

"El cerebro no diferencia entre lo que es verdad y lo que creemos que puede ser verdad. Por eso nos tragamos esa felicidad impostada de las redes, aunque detrás allá un ataque de ansiedad", afirma Mascaraque. Con más de medio millón de seguidores en redes sociales, defiende que las plataformas están diseñadas para enganchar al usuario, moldeando su percepción de la realidad.

Redes sociales, el acelerador de la infelicidad Durante su charla, Lorena Macías pregunta a Mascaraqué sobre el impacto directo de las redes sociales en nuestro día a día. ¿Son una fabrica de infelicidad? La divulgadora explica que más bien estamos ante "un acelerador de al infelicidad". Todo depende del contexto, la educación previa, el sistema de valores... pero, incluso, con todas esas variantes, el resultado tiende a acelerar un estado de infelicidad, de insatisfacción. "No consumios desde lo que somos, sino desde lo que queremos ser", apunta. Eso unido a que tendemos a compararnos con esas vidas aparentemente perfectas, "hacen aumentar tu inseguridad y tu frustracion".

El engagement del "hate" La Hazme también le ha preguntado por engagement del "hate" en las redes sociales. Raquel Mascaraque afirma que esto tiene su base en que "el odio es la emoción que más unifica a un grupo". Según la periodista y divulgadora, hay estudios que demuestran que "cuando odiamos, se activa más la zona prefrontal , gasta muchísimos recursos" y las conexiones cerebrales son mucho más fuertes y poderosas. Y esto, los que mueven los hilos de las redes sociales, lo saben muy bien. Influ-Realismo Mágico Influ-realismo Mágico - Influencers que te fríen el cerebro, con Raquel Mascaraque | 2x05 Escuchar audio

Cómo influyen las redes en el amor Mascaraque cuenta con varias publicaciones. En su último libro, ¿Me quieres o qué quieres?, Raquel desvela los secretos sobre el amor y las relaciones y hace una disección de lo que nos han enseñado que es amar para cuestionarlo y que empieces a usar el corazón con más cabeza. "Internet ha trastocado mucho lo que es el amor en realidad", explica en Influ-realimos Mágico. "Hay un estudio que apunta a que las bodas de menor presupuesto son las que tienden a durar más. Al final, la boda lo que hace es encubrir mucha mierda y las más humildes tienen que ver mas con el sentimiento de pertenencia que con la apariencia", añade. Pero apunta que "no tiene porque ocurrie siempre, pero estadisticamente, las relaciones de grandes bodorrios duran menos". ““