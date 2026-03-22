Rocío Dúrcal: 20 años sin la reina de las rancheras que rompió moldes dentro y fuera del escenario

El próximo 25 de marzo se cumplirán 20 años desde que Rocío Dúrcal se fue de viaje para no volver, dos décadas del fallecimiento de una de las grandes damas de la interpretación en el más amplio sentido de esta palabra, pero cuyo recuerdo sigue vigente y su música presente en nuestros días.

Esta semana Imprescindibles rinde homenaje a Marieta de las Heras, una madrileña de familia humilde que dejó atrás su trabajo como aprendiza de peluquería para triunfar en el mundo de la canción y la interpretación bajo el nombre artístico de Rocío Dúrcal.

El documental cuenta con imágenes del archivo de RTVE y testimonios de distintas personalidades que tuvieron la gran suerte de poder conocer y trabajar junto a ella desde su debut en la película Canción de juventud.

En el programa Carta de España de Radio Nacional, ya vaticinaban en 1962 el éxito que acompañaría a Rocío en su trayectoria profesional, gracias en buena parte a la humildad con la que se caracterizó y que demostró desde sus inicios. En la grabación que acompaña al documental podemos escuchar cómo pide disculpas por su inexperiencia en la que fue una de sus primeras interpretaciones en directo a través de las ondas radiofónicas.

Autenticidad que, a juicio de Paloma San Basilio, fue lo que hizo que millones de fans a ambos lados del Atlántico lleven a Rocío Dúrcal dentro de sus corazones. Según la también actriz y cantante, "veías a Marieta en el escenario y veías a Marieta en el camerino y era la misma persona, y esa verdad es lo que más le gustaba a la gente".

De "mujer ideal" para la propaganda franquista, a romper arquetipos Analizando su amplia trayectoria con la perspectiva que solo dan los años, la doctora en musicología Virginia Sánchez destaca que Rocío Dúrcal se adscribe al prototipo de "mujer artista", de acuerdo a sus dotes musicales, pero que también "en lo moral e ideológico representa un prototipo de mujer tradicional de acuerdo con los ideales del régimen que estaban muy patentes a través de las enseñanzas de la sección femenina y desde el punto de vista cinematográfico en papeles como los que ella representa". Esto se traduce en papeles de protagonistas femeninas cuyo fin en la vida tiene que ser contraer matrimonio, "mujer trabajadora con aspecto moderno", destaca Virginia Sánchez, "pero que en el fondo está manteniendo esa tradición de sostener una familia". Algo muy alejado de la realidad, ya que, después de casarse con Antonio Morales "Junior", rompería con los arquetipos sociales de la época, siendo ella la que llevaba el dinero a casa mientras el marido se ocupaba de la educación y crianza de sus tres hijos. Imprescindibles Imprescindibles - La ranchera inesperada. Rocío Dúrcal 'Rocío Dúrcal, la ranchera inesperada' repasa su carrera de casi cinco décadas con grandes éxitos en tres ámbitos: cine, teatro y música... Ver documental

Una vida documentada en el NO-DO, pero también censurada Rocío se acostumbró a estar acompañada de la prensa en cualquiera de sus movimientos, por pequeño que fuese, y cualquiera de los actos a los que acudía eran documentados por el NO-DO aunque también fuera víctima de la censura franquista. Sin ir más lejos, en Canción de juventud, no permitieron que se movieran las caderas en la canción "Con el ritmo del twist". La coreografía original cambió porque el régimen "no quería vincular la imagen tan blanca de Rocío Dúrcal a unos movimientos considerados tan sensuales en la época", recuerda Virginia Sánchez. Poco a poco, su trayectoria en el mundo de la actuación iría madurando. Atrás dejó los papeles en "películas tarta" de sus inicios, buscando nuevos retos en un cine más adulto. Marianela fue un punto de inflexión, recuerda el director de la Academia de Cine Fernando Méndez-Leite. El otro, desligar su carrera de la batuta de su descubridor, Luis Sanz.

Rocío Dúrcal pionera del destape Fue de este modo como protagonizó Díselo con flores junto a Fernando Rey (éxito en Francia que no caló en la sociedad española), o la cinta Me siento extraña que conmocionó a la taquilla española cuando rompió la imagen de niña prodigio proporcionando, junto a Bárbara Rey, una de las primeras imágenes lésbicas del cine español. Según su amigo y compañero de profesión Emilio Gutiérrez Caba, nunca se arrepintió de haber rodado esa película, aunque sí que se lamentara de que un accidente doméstico le impidiera poder doblarse a sí misma. Bárbara Rey y su "noche de amor" con Rocío Dúrcal en 'Me siento extraña': ¿Qué pasó detrás de las cámaras? Rafael Muñoz El otro gran escándalo que llenó titulares de los periódicos de la época fue cuando se sumó a sus compañeros de teatro en la recordada huelga de actores de 1975. En los estertores del franquismo, junto a otros compañeros de profesión, acabó detenida pasando por los calabozos de la temida Dirección General de Seguridad.