Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 23 de marzo de 2026

RTVE Play continúa con su apuesta por el mejor deporte gratuito con la llegada de la primavera. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, ciclismo y voleibol desde el lunes 23 al domingo 29 de marzo. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana deporte con la la Volta a Catalunya 2026, las Copas de la Reina de baloncesto y hockey hielo, 'el Clásico' de la Liga F, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 23 de marzo 15:25 horas. Ciclismo. Volta a Catalunya. 1ª etapa Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols (172 km)

Volta a Catalunya. 1ª etapa Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols (172 km) 19:30 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 23: Granada CF - Deportivo de La Coruña

Liga F Moeve. Jornada 23: Granada CF - Deportivo de La Coruña 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate

Martes 24 de marzo 15:25 horas. Ciclismo. Volta a Catalunya. 2ª etapa Figueres - Banyoles (167,4 km)

Volta a Catalunya. 2ª etapa Figueres - Banyoles (167,4 km) 19:10 horas. Fútbol. Encuentro amistoso selección alevín: Selección Española - Resto del mundo

Encuentro amistoso selección alevín: Selección Española - Resto del mundo 20:30 horas. Waterpolo. Liga Europea masculina. Cuartos de final: CNAB - VK Novi Belgrado Tehnomanija

Miércoles 25 de marzo 09:30 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Primera fase

Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Primera fase 15:55 horas. Ciclismo. Volta a Catalunya. 3ª etapa Costa Daurada (Mont-roig del Camp) - Costa Daurada (Vila-seca) (159,4 km)

Volta a Catalunya. 3ª etapa Costa Daurada (Mont-roig del Camp) - Costa Daurada (Vila-seca) (159,4 km) 16:00 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Primera fase

Jueves 26 de marzo 09:30 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Primera fase

Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Primera fase 15:25 horas. Ciclismo. Volta a Catalunya. 4ª etapa Mataró - Vallter (173 km)

Volta a Catalunya. 4ª etapa Mataró - Vallter (173 km) 16:00 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Primera fase

Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Primera fase 18:00 horas. Baloncesto. Copa de la Reina. Cuartos de final (1): Casademont Zaragoza - IDK Euskotren

Copa de la Reina. Cuartos de final (1): Casademont Zaragoza - IDK Euskotren 20:30 horas. Baloncesto. Copa de la Reina. Cuartos de final (2): Valencia Basket - Durán M. Ensino

Viernes 27 de marzo 09:30 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Primera fase

Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Primera fase 09:30 horas. Natación artística. Copa del Mundo

Copa del Mundo 14:25 horas. Ciclismo. Volta a Catalunya. 5ª etapa La Seu d’Urgell - La Molina (155,3 km)

Volta a Catalunya. 5ª etapa La Seu d’Urgell - La Molina (155,3 km) 16:00 horas. Fútbol. Clasificación Campeonato de Europa Sub-21: Chipre - España

Clasificación Campeonato de Europa Sub-21: Chipre - España 17:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 11: Baxi Manresa - Joventut de Badalona

Liga U22. Segunda fase. Jornada 11: Baxi Manresa - Joventut de Badalona 18:00 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026

Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026 18:45 horas. Baloncesto. Copa de la Reina. Cuartos de final (3): Hozono Global Jairis - Innova-TSN Leganés

Copa de la Reina. Cuartos de final (3): Hozono Global Jairis - Innova-TSN Leganés 21:00 horas. Baloncesto. Copa de la Reina. Cuartos de final (4): Spar Girona - Perfumerías Avenida

Copa de la Reina. Cuartos de final (4): Spar Girona - Perfumerías Avenida 23:00 horas. Programa. Camino al Mundial - Selección

Sábado 28 de marzo 10:00 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Cuartos de final

Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Cuartos de final 10:00 horas. Natación artística. Copa del Mundo

Copa del Mundo 11:00 horas. Fútbol sala. Primera División femenina Iberdrola de fútbol sala. Jornada 22: Les Corts UBAE - AE Penya Esplugues

Primera División femenina Iberdrola de fútbol sala. Jornada 22: Les Corts UBAE - AE Penya Esplugues 12:15 horas. Hockey hielo. Copa de la Reina. Semifinal 1

Copa de la Reina. Semifinal 1 15:00 horas. Hockey hielo. Copa de la Reina. Semifinal 2

Copa de la Reina. Semifinal 2 15:25 horas. Ciclismo. Volta a Catalunya. 6ª etapa Berga - Queralt (185,2 km)

Volta a Catalunya. 6ª etapa Berga - Queralt (185,2 km) 16:00 horas. Rugby. Rugby Europe Championship femenino. 1ª jornada: España - Bélgica

Rugby Europe Championship femenino. 1ª jornada: España - Bélgica 17:15 horas. Programa. ‘Gran Estadio’

‘Gran Estadio’ 17:30 horas. Baloncesto. Copa de la Reina. Semifinal 1

Copa de la Reina. Semifinal 1 18:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 24: Deportivo Abanca - SD Eibar

Liga F Moeve. Jornada 24: Deportivo Abanca - SD Eibar 18:00 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Semifinales

Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Semifinales 20:00 horas. Baloncesto. Copa de la Reina. Semifinal 2

Copa de la Reina. Semifinal 2 23:00 horas. Programa. Camino al Mundial