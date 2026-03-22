Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 23 de marzo de 2026
RTVE Play continúa con su apuesta por el mejor deporte gratuito con la llegada de la primavera. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, ciclismo y voleibol desde el lunes 23 al domingo 29 de marzo. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana deporte con la la Volta a Catalunya 2026, las Copas de la Reina de baloncesto y hockey hielo, 'el Clásico' de la Liga F, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 23 de marzo
- 15:25 horas. Ciclismo. Volta a Catalunya. 1ª etapa Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols (172 km)
- 19:30 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 23: Granada CF - Deportivo de La Coruña
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Martes 24 de marzo
- 15:25 horas. Ciclismo. Volta a Catalunya. 2ª etapa Figueres - Banyoles (167,4 km)
- 19:10 horas. Fútbol. Encuentro amistoso selección alevín: Selección Española - Resto del mundo
- 20:30 horas. Waterpolo. Liga Europea masculina. Cuartos de final: CNAB - VK Novi Belgrado Tehnomanija
Miércoles 25 de marzo
- 09:30 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Primera fase
- 15:55 horas. Ciclismo. Volta a Catalunya. 3ª etapa Costa Daurada (Mont-roig del Camp) - Costa Daurada (Vila-seca) (159,4 km)
- 16:00 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Primera fase
Jueves 26 de marzo
- 09:30 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Primera fase
- 15:25 horas. Ciclismo. Volta a Catalunya. 4ª etapa Mataró - Vallter (173 km)
- 16:00 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Primera fase
- 18:00 horas. Baloncesto. Copa de la Reina. Cuartos de final (1): Casademont Zaragoza - IDK Euskotren
- 20:30 horas. Baloncesto. Copa de la Reina. Cuartos de final (2): Valencia Basket - Durán M. Ensino
Viernes 27 de marzo
- 09:30 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Primera fase
- 09:30 horas. Natación artística. Copa del Mundo
- 14:25 horas. Ciclismo. Volta a Catalunya. 5ª etapa La Seu d’Urgell - La Molina (155,3 km)
- 16:00 horas. Fútbol. Clasificación Campeonato de Europa Sub-21: Chipre - España
- 17:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 11: Baxi Manresa - Joventut de Badalona
- 18:00 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026
- 18:45 horas. Baloncesto. Copa de la Reina. Cuartos de final (3): Hozono Global Jairis - Innova-TSN Leganés
- 21:00 horas. Baloncesto. Copa de la Reina. Cuartos de final (4): Spar Girona - Perfumerías Avenida
- 23:00 horas. Programa. Camino al Mundial - Selección
Sábado 28 de marzo
- 10:00 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Cuartos de final
- 10:00 horas. Natación artística. Copa del Mundo
- 11:00 horas. Fútbol sala. Primera División femenina Iberdrola de fútbol sala. Jornada 22: Les Corts UBAE - AE Penya Esplugues
- 12:15 horas. Hockey hielo. Copa de la Reina. Semifinal 1
- 15:00 horas. Hockey hielo. Copa de la Reina. Semifinal 2
- 15:25 horas. Ciclismo. Volta a Catalunya. 6ª etapa Berga - Queralt (185,2 km)
- 16:00 horas. Rugby. Rugby Europe Championship femenino. 1ª jornada: España - Bélgica
- 17:15 horas. Programa. ‘Gran Estadio’
- 17:30 horas. Baloncesto. Copa de la Reina. Semifinal 1
- 18:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 24: Deportivo Abanca - SD Eibar
- 18:00 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Semifinales
- 20:00 horas. Baloncesto. Copa de la Reina. Semifinal 2
- 23:00 horas. Programa. Camino al Mundial
Domingo 29 de marzo
- 09:30 horas. Natación artística. Copa del Mundo
- 11:30 horas. Fútbol. Mundial Clubes Sub-12 LaLiga FC Futures 2026. Tercer puesto y final
- 12:25 horas. Ciclismo. Volta a Catalunya. 7ª etapa Barcelona - Barcelona (95,1 km)
- 13:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 24: Costa Adeje Tenerife - Madrid CFF
- 14:30 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 24: Zonzamas Plus Car Lanzarote - Conservas Orbe Zendal Porriño
- 16:00 horas. Programa. ‘Gran Estadio’
- 16:30 horas. Hockey hielo. Copa de la Reina. Final
- 18:00 horas. Baloncesto. Copa de la Reina. Final
- 18:30 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 30: Sevilla Atlético - Real Murcia CF
- 21:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 24: Real Madrid CF - FC Barcelona