El poble de Montgai reivindica l'ofici saboner amb la Fira Net del Sabó
- La Fira del Sabó de Montgai, un municipi de la província de Lleida, lluita per no perdre visibilitat
- Barcelona Gay Men's Chorus: el cor que dona visibilitat al col·lectiu LGTBIQ+
Hi ha olors que evoquen records. El sabó fet a casa, amb oli reutilitzat i paciència, és una d’aquelles aromes que porten directament al passat. Així ho viu Arnau Gimbert, de 28 anys, dinamitzador de la Fira Net del Sabó i la Cosmètica Natural de Montgai. Aquesta iniciativa reivindica l'ofici de saboner que gairebé ha desaparegut arreu del país, però que en aquest poble es manté viu des de l’edat mitjana. Per a Gimbert, la tradició sabonera és un patrimoni viu que cal reivindicar perquè no es perdi.
Una fira única a Catalunya
L'any passat, la Fira va celebrar la seva 16a edició, on s'hi podien trobar una trentena de parades, la majoria de sabons artesans i cosmètica natural. A més, es va dur a terme una posada en escena que transformava el poble: fils amb teles blanques penjades, rentadores antigues i calderes plenes d’oli reciclat remogudes per les mestres saboneres de Montgai.
El dinamitzador reclama més reconeixement: "Necessitem que la gent conegui aquesta fira, vingui i gaudeixi una miqueta del que és el poble, la fira i el seu entorn." Malgrat haver començat amb força, la Fira Net ha anat perdent popularitat amb els anys i el poble busca noves fórmules per tornar-la a fer visible. "Considero que s’hauria de potenciar perquè és l’única fira del sabó de Catalunya", explica Arnau Gimbert.
Aquest impuls per no perdre la tradició també el comparteix Jaume Gilabert, de 77 anys, l'alcalde del poble i un dels creadors de la fira. "Tenim la referència que Montgai era un poble saboner perquè tenim documentació de fa gairebé tres segles", recorda. Els morcaires de l'època eren els encarregats de recollir els residus d'oli restants dels molins per fer sabó.
La tradició continua
A dia d’avui, encara hi ha cases a Montgai on es fa sabó. L'alcalde celebra la conservació de l'ofici de sabonera: "El sabó de caldera, el sabó de casa, el sabó de la padrina… el de tota la vida. Això ja ha desaparegut. Però a Montgai encara es fa. La prova són elles." Una d’aquestes saboneres és Teresa Solé Piqué, de 65 anys, que participa a la fira des del primer dia. "Això ja ve de generacions en generacions… i és el que anem ensenyant, la manera de fer el sabó", assenyala Solé.
Innovació en l'ofici saboner
El 2025, Montgai va començar un any d'entrenament i experimentació: "L’última innovació és l’ensabonada", explica l'alcalde. El seu objectiu és intentar assolir un rècord Guinness realitzant milers de bombolles. L'edició d'enguany, que se celebrarà a partir del 10 d'abril, posarà en pràctica el que ja van començar fa un any.
A Montgai, fer sabó és molt més que una pràctica artesanal. És memòria, és resistència i és futur.