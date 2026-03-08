Upcycling: una alternativa de consum per donar segones oportunitats a la roba
- Upcycling Barcelona vol transformar la manera de consumir roba i reivindicar el valor de les peces que ja tenim
L’any 2013, l’esfondrament d’una fàbrica tèxtil a Bangladesh va posar en evidència les condicions precàries de la indústria del fast fashion. Aquell accident, amb 1.100 víctimes, va despertar un moviment global que qüestiona com es consumeix la moda a occident. Una de les respostes a casa nostra va ser el naixement d’Upcycling Barcelona, un projecte pioner liderat per Sílvia Jou i Marta Gaja, dues dones que volen demostrar que hi ha alternatives al fast fashion.
Una segona vida per la roba
“Upcycling Barcelona és un espai on ensenyem a reutilitzar tota aquella roba que ja no ens posem”, explica Jou, modista creativa i presidenta de l’associació, al programa Fes-me viral. L’objectiu inicial era obrir una botiga de segona mà inspirada en el model anglès, però de seguida van veure que el que més funcionaven eren els tallers de costura.
Gaja, dissenyadora i professora dels cursos de l'assossiació, explica que donen més importància als tallers: “Aquí el que fem bàsicament són classes. Volem que la gent aprengui a reutilitzar, a consumir menys.” Les creadores ensenyen a transformar peces oblidades en objectes nous. De fet, la dissenyadora afirma que ella mateixa s’ha arribat a fer un vestit a partir d'una antiga manta.
La tasca del projecte
La filosofia d’Upcycling Barcelona és fer veure que totes les peces poden tenir una segona oportunitat. “La gent arriba a casa, obre l'armari i diu 'això ho llenço? Ah, no, encara li donaré una volta’. Doncs això és una mica el concepte que volem transmetre”, assegura la modista. Afegeix que la roba que es compra nova avui en dia és de pitjor qualitat que la de fa dècades: “La roba que comprem nova avui és menys bona per reciclar que la roba de les nostres àvies.”
Un exemple de la nova generació que s’hi suma és Sofia Rosés, de 18 anys, que estudia moda i tots els divendres va a fer classes. Ella és una de les moltes alumnes que han descobert que, amb unes tisores i una màquina de cosir, es pot crear moda d’una altra manera. Però, més enllà dels tallers, Jou assegura que la seva tasca ha estat pedagògica: “Hem fet molta feina aquí, a peu de carrer. Estic molt contenta.”
“Nosaltres intentem conscienciar tothom que entra“
El projecte no s’atura. Les presidentes de l’assossiació participen cada any a la Fashion Revolution, el moviment mundial que denuncia l’impacte ambiental i social de la indústria tèxtil. “Nosaltres intentem conscienciar tothom que entra, encara que sigui només a preguntar.”, exposen Jou i Gaja.
L'assossiació anuncia que tanca el seu local, però les presidentes asseguren que seguiran oferint els seus tallers. I és que a Upcycling Barcelona, cosir és molt més que fer roba: és consciència, és creativitat i és comunitat.