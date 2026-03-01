Per què ha tornat la Colla Gegantera de Palafrugell després de 20 anys?
- Un grup de joves ha recuperat la colla gegantera del municipi de Palafrugell a l'Empordà
- El quadbol, l'esport inspirat en el joc de quidditch de Harry Potter, és a punt de morir a Catalunya
Palafrugell torna a veure ballar els seus gegants, la Lluna i el Pitu, després que un grup de joves hagi tornat a formar la Colla Gegantera del poble. Aquests dos símbols del municipi de l’Empordà, que representen una sirena i un pastor, es van construir l’any 1983 per primera vegada durant les Festes de Primavera de la població.
20 anys sense colla gegantera
Des del 83 hi ha hagut diferents versions dels gegants, però l’última colla gegantera que els havia portat es va dissoldre l’any 2002. En els últims 20 anys els gegants de Palafrugell només sortien a la plaça de forma esporàdica i ho feien portats per altres grups de cultura popular.
A finals de l’any passat, un grup de joves de la comarca, liderats per Miquel Muñiz, es va animar a recuperar aquesta colla que ara la formen grallers, capgrossos i portadors de gegants. Malgrat això, Muñiz explica que calen més persones: “Necessitem gent de totes les edats que vulgui tocar un instrument o ballar.” El que més reclamen són portadors i portadores.
El grup també ha recuperat el Ball de la Bimbam que ballaven els capgrossos i està treballant per crear noves danses i músiques. El seu objectiu ara, segons el cap de colla, és “mantenir les tradicions, danses i balls i músiques que ens representen com a poble.”
La història d'amor entre Gegants
Pitu i Lluna no són dos gegants corrents ja que ell és un pastor i ella una sirena amb els pits descoberts, una representació gairebé única a Catalunya. La llegenda explica que van ser els primers habitants de l'Empordà i que estaven enamorats.
“És important que els joves reivindiquem, fem poble i conservem la tradició popular“
A Catalunya cada vegada hi ha menys colles de cultura popular. “Moltes vegades no apareix la cultura popular a les xarxes”, apunta Muñiz que aquesta és una de les causes per les quals els joves no s'impliquen en les associacions. Els reclama més compromís amb les tradicions: “És important que els joves reivindiquem, fem poble i conservem la tradició popular.”
Ara Palafrugell, després de 20 anys, pot gaudir dels seus gegants. “Ara la plaça sempre està plena, així que estem molt contents de la rebuda del poble", comenta Miquel Muñiz. El repte és que aquesta tradició no torni a desaparéixer.