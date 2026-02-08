Santuari La Vedruna: així funciona la protectora que acull conills abandonats
- El santuari La Vedruna és un refugi d’animals en situació d’abandonament que se centra a ajudar els conills
Quan parlem d’abandonament d’animals de seguida ens venen al cap els gossos i els gats, però a Catalunya el tercer animal que més s’abandona és el conill. Malauradament, és una espècie que no disposa d’espais que estiguin dedicats a ajudar-los. De fet, a Catalunya només existeix un espai que està especialitzat a acollir conills: el santuari La Vedruna.
Una segona oportunitat
El santuari La Vedruna va néixer de la mà de Mònica Junyent amb l’objectiu de crear un espai de refugi especialitzat en els conills. Allà desparasiten, vacunen i castren els que arriben. Segons explica la fundadora al programa Fes-me viral, els donen una segona vida, ja sigui a través d’una família d’adopció o quedant-se a viure de forma permanent al refugi.
La història de La Vedruna va començar quan Junyent es va trobar amb el Coco, un conill abandonat que va adoptar. Des d’aquell moment es va enamorar dels conills i, després de constatar que no hi havia cap protectora especialitzada en aquests animals, va decidir crear-ne una. Per això, sempre diu que el Coco és el cofundador de La Vedruna.
La responsabilitat de tenir un conill
El primer que fan a La Vedruna és rescatar animals que provenen de situacions molt dures. Per exemple, molta gent deixa conills domèstics en parcs perquè pensa que poden convertir-se en animals salvatges, però malauradament això és condemnar-los a la mort. No saben adaptar-se a l’exterior.
Un cop els conills arriben a la protectora perquè la gent se’ls ha trobat al carrer, l’equip de voluntaris i veterinaris els ajuden i apliquen un protocol de quarantena fins que s’adapten a l’espai per poder decidir quina segona vida els donen.
A La Vedruna no només tenen cura dels conills físicament, també se centren en la seva recuperació emocional. A diferència del que es pensa, són animals molt sociables i fan connexions molt profundes amb els humans. Per tant, l’abandonament els sol afectar. També els agrada la companyia, així que sempre és millor que visquin en parella. Per això, s’intenta que es facin adopcions conjuntes.
“El que volem és que la gent sàpiga el que és cuidar un conill“
“El que volem és que la gent sàpiga el que és cuidar un conill”, comenta Mònica Junyent a Fes-me viral. Són animals que criden molt l'atenció - sobretot als infants-, es poden comprar fàcilment i no hi ha cap mena de control sobre la venda. De fet, no és obligatori de posar-los microxips ni registrar-los en un cens com en el cas dels gats i gossos. “Hem de treure’ns del cap que els conills són peluixos", alerta.
A més, els conills són bastant econòmics, a partir de 10 euros es pot aconseguir un. Tot això fa que sigui la mascota de la “compra impulsiva”, aspecte que provoca abandonaments massius. Així que abans d’adquirir un conill pensa-t’ho bé i si estàs segur o segura, contempla l’adopció. A La Vedruna hi trobaràs molts animalons que necessiten una segona oportunitat.