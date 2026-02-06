On i quan veure 'Fes-me viral', el nou programa presentat per Nerea Sanfe
- La valenciana Nerea Sanfe presenta Fes-me viral
- El nou programa de La 2Cat s'estrena diumenge 8 de febrer
Dues parelles i un repte: aconseguir fer viral projectes d'entitats sense ànim de lucre i d'iniciatives transformadores. Fes-me viral, el nou programa presentat per la periodista Nerea Sanfe, busca els millors creadors de continguts per xarxes socials de tot Catalunya! Ho aconseguirà?
Les entitats que visitaran els concursats treballen per millorar el seu entorn, però no sempre reben la visibilitat que mereixen. Per això, els participants hauran de crear un reel d'un minut que connecti amb l'audiència, aconsegueixi fer-se viral i difongui el missatge que volen transmetre.
Cada parella estarà formada per avis i nets: saviesa i espontaneïtat en un mateix equip. El jurat, compost pels membres de les iniciatives visitades, decidirà quin vídeo representarà millor l'essència de cada causa social o cultural. Els serà complicat? Tot apunta que sí!
Horari
Podràs mirar Fes-me viral cada diumenge a les 18.00 h a La 2Cat. També podràs seguir el programa a través de la RTVE Play, però no et preocupis si no pots veure'l en directe perquè quedarà disponible a la plataforma per accedir-hi quan vulguis.
Primer capítol
La primera parada de Nerea Sanfe és el santuari La Vedruna, situat al Baix Llobregat. Aquesta protectora acull i ajuda conills per donar-los una segona oportunitat. Sabies que després del gos i del gat, el conill és el tercer animal de companyia més abandonat? Com no se'n parla gaire d'aquest fet i no tothom coneix la tasca de La Vedruna, des de Fes-me viral la valenciana intentarà revertir la situació.
La presentadora rebrà dues parelles disposades a donar veu a la problemàtica de l'abandonament dels conills: el Berti i la seva iaia Anita, i l’Abril i l’Ava. Tots quatre tenen una doble missió: fer viral aquest espai i ajudar les voluntàries a tenir cura de les instal·lacions. Amb una escombra a una mà, i un mòbil a l’altra, coneixeran algunes de les històries dels 70 conills que hi viuen i descobriran la realitat de l’abandonament massiu d’aquesta espècie. El pròxim diumenge 8 de febrer descobriràs qui guanyarà!
Més que una competició
Fes-me viral és molt més que una competició, és un espai per la complicitat entre generacions i una prova que les xarxes socials també poden ser una eina poderosa per construir un món millor. El programa presenta persones que dediquen el seu temps a ajudar als altres, pobles que no volen perdre les seves tradicions o iniciatives que lluiten per un món més sostenible. Li fas un m'agrada?