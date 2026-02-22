El quadbol, l'esport inspirat en el joc de quidditch de Harry Potter, és a punt de morir a Catalunya
- Avui en dia, l’únic equip català que competeix al quadbol és Eagles Barcelona
El quadbol és un esport mixt d’equip inspirat en el joc de quidditch de Harry Potter, però adaptat a la vida real. Va néixer als Estats Units a principis dels 2000 per la popularitat de la saga Harry Potter i cap al 2010 es van fundar els primers equips a Catalunya, però ara la lliga corre perill.
El quadbol en risc d’extinció
A Catalunya van arribar a haver-hi set equips de quadbol, però des de la Covid l’esport ha anat perdent popularitat i actualment només hi ha un equip que encara competeix a Catalunya: els Eagles de Barcelona. S'enfronta als Buckbeak Riders de València a la lliga catalana. Perquè no desaparegui es necessiten equips de nova creació. “Necessitem fer-nos viral perquè el quadbol no mori a Catalunya”, insisteix Marc Alcalá, president de l’Associació de Quadbol de Catalunya. Per això, han acudit al programa Fes-me viral, presentat per Nerea Sanfe.
Les normes del quadbol
Les normes del joc són complexes, però divertides. Cada equip es compon d’entre 7 i 21 jugadors, dels quals entre 6 i 7 han d’estar presents al camp durant el partit. L’objectiu final és aconseguir més punts que l’equip contrari. Es poden aconseguir de dues maneres: fent gol en un dels anells contraris o atrapant la flag (snitch).
Hi ha tres tipus de pilotes en un partit: la quaffle per fer gols; la dodgeball que serveix per “eliminar” temporalment un jugador de l’altre equip (que ha d’anar a tocar l’anella per tornar a jugar); i la flag, una bandera que porta l’àrbitre lligada a la cintura i que un jugador de l’equip ha d’atrapar. Tot això jugant amb un pal esportiu entre les cames inspirat en les escombres de l’esport original de Harry Potter en què es basen.
A banda de ser un esport mixt, el quadbol promou la inclusió de tota mena de persones, gèneres i edats. Sense dubtes, el que va començar com un esport inspirat en el quidditch de Harry Potter ara té un reglament i una federació catalana que busca que tothom pugui jugar, passar-ho molt bé i intentar que aquest esport perduri a Catalunya.