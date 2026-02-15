Dj's pel Canvi: una iniciativa que apropa la música electrònica a tothom
- DJ’s pel Canvi ensenya com punxar música electrònica a persones amb discapacitat i col·lectius vulnerables
- Així funciona el Santuari La Vedruna, una protectora que acull conills abandonats
Dissabte al matí. A l’acadèmia Plastic de Barcelona, un grup de joves arriba amb ganes de festa i curiositat. Però no venen a escoltar música, sinó a crear-la. Aquí és on l’associació DJ’s pel Canvi fa possible el seu projecte més emblemàtic: Fes de DJ per a un dia.
“A l’associació DJ’s pel Canvi fem un munt de projectes a través de la música amb col·lectius vulnerables: un taller de DJ’s, fem un festival, fem vermuts solidaris… No parem”, comenta l’Albert Maldonado, treballador social, DJ i un dels tres fundadors de l’associació. “L’objectiu és acostar l’oci a totes les persones que normalment no hi tenen accés, convertir-nos en un lloc on tothom tingui cabuda”, afegeix al programa Fes-me viral.
La taula de mescles, una eina de cohesió
Des de fa cinc anys, l’entitat convida persones amb discapacitat, joves nouvinguts, infants amb malalties o qualsevol col·lectiu vulnerable a viure una experiència única davant de la taula de mescles. “No ha marxat mai ningú sense saber com es punxa”, assegura DJ Suri, un dels creadors de la iniciativa.
“ No ha marxat mai ningú sense saber com es punxa“
Un dels exemples més potents és DJ Adrinano, que va arribar fa uns anys com a participant d’un dels tallers, sense saber ni encendre la taula de mescles. Avui, és col·laborador habitual i punxa a tots els esdeveniments de l’entitat. “Vaig començar que no sabia que era ni un botó...”, diu. Ara ja fa bolos tot sol i s’ha convertit en un referent de Dj’s pel Canvi.
L’expansió del projecte
Amb el temps, el projecte ha crescut. L’associació organitza també el Canvi Fest, un festival gratuït al Poblenou amb música, activitats i mercat artesanal. Allà se celebra el torneig FIMA, on es juga a futbol en equips mixtos, formats per persones amb i sense discapacitat), mentre sona música electrònica en directe.
L’associació es manté gràcies a les quotes dels socis, donacions i subvencions, però les ganes d’arribar més lluny no s’aturen. “Jo crec que si ens conegués molta més gent, podríem fer més coses”, considera Albert Maldonado. “Som una entitat petita, però tenim molta potència”, assegura.
El repte ara és créixer, arribar a més barris, a més persones i continuar demostrant que l’oci inclusiu és possible i necessari. I que projectes com aquest haurien de ser la norma, no l’excepció. A DJ’s pel Canvi, la música no només es punxa: s’escolta, s’aprèn i es comparteix.