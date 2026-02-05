La 2Cat estrena 'Fes-me viral', el programa de Nerea Sanfe
- Dues parelles formades per avis i nets hauran de competir per crear el vídeo més viral a les xarxes socials
- Estrena, diumenge 8 de febrer, a les 18:00h a La 2Cat
'Fes-me viral', és molt més que un competició, és un espai per la complicitat entre generacions i una prova que les xarxes socials també poden ser una eina poderosa per construir un món millor. El programa de Nerea Sanfe, diumenges a La 2Cat.
La 2Cat estrena dimarts 'Fes-me viral', el nou programa de la comunicadora Nerea Sanfe. Un concurs fresc i intergeneracional en què dues parelles formades per avis i nets competeixen per crear el vídeo més viral d’un esdeveniment cultural. Una proposta que combina entreteniment, xarxes socials i tecnologia amb la transmissió de valors i la complicitat entre generacions. El programa mostra com la creativitat i la connexió emocional poden superar la bretxa digital i generar moments únics i divertits.
Primer capítol: Fira del sabó i la cosmètica natural de Mongai
La Nerea Sanfe acompanya dues parelles a la Fira Net de Montgai, plena de bombolles, sabó i aromes naturals, per veure qui fa el reel amb més escuma a les xarxes. En aquest programa aprendran tècniques artesanes i competiran per fer el millor reel que doni a conèixer aquesta fira. Només una proposta emocionarà prou per ser escollida.
Aquest diumenge, 'Fes-me viral' emet el seu primer programa visitant Montgai, un petit poble amb una gran tradició: el sabó no només neteja: explica històries. En aquest capítol, la Nerea hi porta l'Aleix amb l'avi Toni i la Lídia amb la iaia Loren, per descobrir els secrets de la Fira Net, una celebració que recupera l'art de fer sabó amb oli reciclat i promou la cosmètica natural.
Entre calderes bullents, roba blanca estesa i l'aroma d'espígol, les parelles s'hauran de convertir en veritables sabonaires per captar l'essència d'aquesta festa i fer-la viral. Amb aquest motiu, visitaran paradetes, aprendran trucs de les mestres saboneres i participaran en la primera 'Ensabonada de Montgai', on centenars de bombolles ompliran el cel en un moment màgic. Amb les mans ensabonades i el mòbil a punt per captar cada detall, la competició està servida: hauran de competir per fer el reel més viral.