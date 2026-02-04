Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Comunicación RTVE

La 2Cat ofereix el clàssic de la Copa de la Reina en català

  • Dijous, el clàssic Real Madrid – FC Barcelona de la Copa de la Reina, a les 21h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
  • Amb la retransmissió de Jaume Palomar i els comentaris tècnics d'Olga García
Dues jugadores de futbol, una amb la samarreta blanca i el dorsal 19 i l'altra amb la samarreta blaugrana amb el logo de Spotify i el dorsal 4, disputen la pilota en un partit de la Copa de la Reina.
Jugadores del FC Barcelona i del Reial Madrid disputen la pilota en un duel intens de la Copa de la Reina.
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

Dijous, 5 de febrer, La 2Cat emet, en directe i en català, els quarts de final de la Copa de la Reina.

El duel, enfronta el Real Madrid i FC Barcelona en nou clàssic, a partir de les 21h.

La retransmissió comptarà amb la veu de Jaume Palomar i els comentaris d'Olga García. El partit també es podrà seguir a RTVE Play Catalunya.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: