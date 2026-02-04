La 2Cat ofereix el clàssic de la Copa de la Reina en català
- Dijous, el clàssic Real Madrid – FC Barcelona de la Copa de la Reina, a les 21h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
- Amb la retransmissió de Jaume Palomar i els comentaris tècnics d'Olga García
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA
Dijous, 5 de febrer, La 2Cat emet, en directe i en català, els quarts de final de la Copa de la Reina.
El duel, enfronta el Real Madrid i FC Barcelona en nou clàssic, a partir de les 21h.
La retransmissió comptarà amb la veu de Jaume Palomar i els comentaris d'Olga García. El partit també es podrà seguir a RTVE Play Catalunya.