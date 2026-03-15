Barcelona Gay Menâ€™s Chorus: el cor que dona visibilitat al colÂ·lectiu LGTBIQ+

Barcelona Gay Men's Chorus: el cor que dona visibilitat al col·lectiu LGTBIQ+
El Barcelona Gay Men’s Chorus (BGMC) és una coral formada únicament per veus masculines del col·lectiu LGTBIQ+. El projecte va néixer a finals del 2014 com a associació sense ànim de lucre. Quatre amics ja participaven en un altre cor, però volien crear un espai propi, inspirat en els show choirs que es van popularitzar als Estats Units durant els anys 80 i 90.
Un cor inclusiu i divers
Tot i el nom, el cor no exclou per orientació o identitat sexual: la seva voluntat és donar visibilitat a la comunitat LGTBIQ+, però també crear un espai inclusiu, segur i lliure per a tothom que s’identifiqui amb els seus valors. “Fins i tot persones trans que tinguin veu masculina hi podrien participar”, explica el president de BGMC, Ángel Hurtado. L’únic requisit per formar-ne part és tenir veu masculina i voler sumar. Actualment, el grup compta amb 75 integrants, d'edats que oscil·len entre els 20 i 60 anys, i amb una gran diversitat de nacionalitats.
Diversitat damunt l’escenari
L'activitat de Barcelona Gay Men’s Chorus va molt més enllà de la música. Treballa activament per a la inclusió social i integra la comunitat sorda mitjançant la interpretació de les cançons en llengua de signes. La Conxita, única dona del grup i intèrpret oficial, "canta" amb les mans, afegint força emocional a cada actuació.
Tot i ser un cor amateur, té un gran nivell d’exigència per poder fer shows d’alta qualitat. El seu director musical és el Gerard Ibáñez, conegut per programes de cant com Operación Triunfo o l’Oh Happy Day. És l’encarregat de fer les adaptacions musicals de cançons pop. A part de cantar, el BGMC també fa coreografies en els seus espectacles, la qual cosa els converteix en una coral diferent de les típiques que estem acostumats a veure.
“És important donar visibilitat el col·lectiu LGTBIQ+ i reivindicar“
Un altre dels seus valors del cor és la solidaritat. El 80% dels seus concerts van destinats a ajudar a causes solidàries i a ONG de tot tipus. Avui en dia, Barcelona Gay Men’s Chorus espera arribar a nous públics per tot el territori.