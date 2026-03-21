Los detalles ocultos en 'Una rubia muy legal' que conectan con 'Barbie' y 'Bridget Jones'

A veces es difícil luchar contra los estereotipos. Es lo que intenta conseguir Elle Woods (Reese Witherspoon) en Una rubia muy legal y Una rubia muy legal 2, que muestra la evolución de una chica de hermandad a una brillante abogada. Sin perder de vista el humor, las dos películas tocan temas de vital importancia como las amistades en entornos nuevos, el amor, los derechos de los animales o los entresijos de la película.

Más allá de su estética color rosa y su tono desenfadado, la historia de Elle Woods rompe con la idea de que la apariencia determina la inteligencia o la ambición. La protagonista desafía los prejuicios que la rodean y demuestra que se puede ser femenina, optimista y brillante al mismo tiempo, en un entorno tan competitivo como el académico y profesional. Su recorrido no solo es una comedia de superación personal, sino también una reivindicación de la autenticidad frente a los clichés.

¿De qué va la primera parte? Elle es la presidenta de la Casa Delta Nu en Los Ángeles y cumple su papel de Barbie a la perfección: rubia, guapa, popular y en forma. Su corazón pertenece a Warner Huntington III (Matthew Davis), un joven que aspira a convertirse en senador siguiendo el legado familiar. Elle tiene claro que su futuro es estar juntos y no concibe que rompan porque él necesite estar junto a alguien más serio. "He de casarme con una Jackie [Kennedy], no con una Marilyn [Monroe]", le espeta antes de dejarla. En medio de un episodio depresivo tiene una gran revelación: estudiar Derecho en Harvard para recuperar a Warner. Sus amigas y sus padres no la entienden, pero la apoyan y la ayudan a pasar el examen de acceso. Su llegada al campus no es la mejor; tampoco la relación con sus profesores y compañeros, que la ridiculizan por ser rubia. Solo siente paz en un salón de belleza con Paulette (Jennifer Coolidge), la esteticién de la que se hace amiga. Elle, junto a sus amigas Margot (Jessica Cauffiel) y Serena (Alanna Ubach). Warner tampoco le hace mucho caso y menos tras su compromiso con Vivian (Selma Blair), una joven que parece lo suficientemente seria como para agradar a su familia. Estas piedras en el camino le sirven para ponerse las pilas, estudiar en todas partes y sorprender a los profesores con su brillantez. Su esfuerzo es recompensado con unas prácticas en el bufete de uno de ellos, donde pasa más tiempo con Emmett (Luke Wilson), un estudiante que ve mucho potencial en ella.

Una rubia muy legal 2: organizar una boda luchando por los animales Ha pasado un tiempo desde que Elle se graduó y se comprometió con Emmett. Al hacer la lista de invitados se da cuenta de que debería invitar a la madre de su chihuahua Bruiser. Las pesquisas de un detective privado le llevan hasta una empresa de testeo de maquillaje en animales, así que decide utilizar su influencia en el bufete donde trabaja para revertir la situación. Su responsable, sin embargo, está en contra y es despedida. Elle Woods con sus aliados para sacar adelante la 'ley Bruiser'. Sin trabajo, con una boda a medio organizar y con un empeño inquebrantable en reivindicar los derechos de los animales, pone rumbo a Washington D.C. de la mano de la congresista Rudd (Sally Field). La deja al frente de un grupo de trabajo en el que está Grace (Regina King), una mujer que la pone en ridículo con tal de hacerse valer. Cansada de sus desplantes y de lo difícil que es la política, encuentra en el portero de su edificio Sid (Bob Newhart) un aliado para hablar con las personalidades que conseguirán que su propuesta salga adelante. Cuando parece que la ley seguirá su tramitación, descubre que los engaños pueden llegar de todas partes.

Witherspoon no fue la primera opción para Elle La historia de esta rubia de armas tomar está basada en la novela de Amanda Brown. Ella asistió a clases de Derecho en Standford, aunque nunca se graduó. Redactó un manuscrito a partir de las cartas que mandaba a sus amigos a familiares, explicando su incapacidad de encajar con sus compañeros. Ese escrito, al más puro estilo Woods, estaba impreso en papel rosa. Además, en su día confirmó que el nombre de la protagonista se debe a sus muchas lecturas de la revista Elle. Reese Witherspoon no fue la primera opción para interpretar a Elle Woods. El papel fue ofrecido a otras actrices como Christina Applegate, Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Alicia Silverstone, Katherine Heigl, Milla Jovovich y Jennifer Love Hewitt. Witherspoon se interesó tanto por el personaje que pasó dos semanas con unas hermanas de sororidad para conocerlas a fondo. En la segunda entrega asumió su rol aun estando embarazada.

Conexiones con Barbie y El diario de Bridget Jones Las conexiones con Barbie eran más que evidentes. Para el estreno de Una rubia muy legal 2 Mattel, la empresa propietaria de la marca, lanzó una muñeca inspirada en Woods. También comparte unión con El diario de Bridget Jones, estrenada con unos meses de diferencia. Ambos personajes aparecen en una fiesta de disfraces vestidas de conejitas Playboy y en las dos circunstancias les mintieron sobre la temática. La estética de Barbie en 'Una rubia muy legal'. Tras el rodaje de ambas películas, Reese Witherspoon se quedó con todos los vestidos que lució. Uno de ellos está directamente inspirado en el que llevó Jackie Kennedy el día que su esposo murió asesinado. Los trajes no fueron lo único con lo que se quedó la actriz: los 63 pares de zapatos que el diseñador Jimmy Choo hizo —todos sin materiales animales— también pasaron a formar parte de su armario.