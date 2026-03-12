La opresión talibana de 'Sin velo', una biografía de Khadija Amin coescrita con Mónica Nion

Nacer mujer hoy en Afganistán es una condena, un delito que te convierte en esclava. Así lo cuenta la activista y refugiada Khadija Amin, perseguida por el régimen talibán. Vive en Madrid y acaba de publicar Sin velo (Debate), coescrito junto a la periodista gallega Monica Nion. En este libro biográfico el lector asiste a la valentía de un testimonio en primera persona que desvela la realidad de muchas afganas a través de la vida de Khadija, que desafió su destino y emprendió una lucha por recuperar a sus hijos.

El relato describe la opresión talibana, la lucha de la autora por la libertad y los derechos humanos, la violencia del matrimonio forzado y la maternidad en Afganistán. Amin logró rehacerse como ser humano, periodista y activista a miles de kilómetros de su país, pero la gran mayoría de población femenina no tiene ninguna libertad de decisión. La determinación y el esfuerzo constante de Amin iluminan e inspiran la resistencia de mujeres que, como ella, se atreven a señalar las injusticias de un sistema opresor.

02.29 min Khadija Ahmadi, alcaldesa en Afganistán: "La sociedad afgana no cree que la mujer pueda ser líder"