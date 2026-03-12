El influencer vegano Cristian Alonso: "Una vez perdí miles de euros porque no me gustó un kétchup"

Cristian Alonso, creador de contenido y amante de la vida vegana (@lapastanoengorda), ha sido el invitado del nuevo episodio de Influ-realismo Mágico. Juntos han analizado el universo marcas-influencers. En esta ocasión, Lorena Macías (@hazmeunafotoasi) ha decidido poner el foco en las dinámicas que utilizan las marcas y lo ha hecho “sin misericordia”.

En primer lugar, Cristian Alonso se ha referido a la estrategia que utilizan algunas marcas cuando piden a los creadores de contenido que no pongan que es publicidad en su contenido “En el mail ponía que querían una colaboración muy orgánica, tan orgánica que estaba prohibido poner que eso estaba patrocinado (…) publicidad encubierta”.

Tener principios no es rentable Otra cuestión importante es cuando tus principios no encajan con los de las marcas. Para Cristian Alonso “es muy difícil ver pasar pasta delante de ti, decir no a cosas…pero es muy importante hacer cosas con las que tú te sientas alineado de verdad. En este punto, el influencer ha revelado que le ha pasado de tener acuerdos casi cerrados con las marcas y que al probar el producto no le ha gustado: “yo una vez perdí miles de euros porque no me gustó un kétchup (…) yo creo que lo agradecieron porque estaba diciendo la verdad: no le gusta y no lo va a hacer”. Lorena Macías ha puesto sobre la mesa otra estrategia que utilizan las agencias de publicidad: la automatización de los correos. “Hay una marca que nos escribe a todas las personas que estamos en Instagram, a todas, yo creo que igual le escriben a Pedro Sánchez por si quiere un colchón. Es marketing de arrastre total. Aunque les digas: hola, chicos, no me interesa. No te sacan de la lista”, ha asegurado.

Tanto Lorena como Cristian se han referido a otro fenómeno que se está dando en los últimos tiempos: muchas marcas optan por no contratar a influencers que pertenezcan a su sector para campañas publicitarias, al considerar que estos creadores pueden hablar de su producto en su contenido habitual de una manera orgánica. A cambio, algunas empresas prefieren contratar a influencers de otros ámbitos para llegar a públicos diferentes. Hablando de este asunto, Lorena ha recordado un episodio que le ocurrió : "Una compañera de la carrera me escribió por LinkedIn, ella estaba trabajando en una agencia en ese momento, y me dijo ándate con ojo porque en mi agencia tienen un producto de mierda y entonces han pensando en mandarle un brief cutrísimo a las tres o cuatro influencers típicas de los realitys que la caguen y que el vídeo sea lo más bochornoso posible para, así, asegurarse que tú lo sacas luego en tu perfil".

La oscilación de los ingresos Dentro de este ámbito hay otra tendencia y es el vaivén económico de los creadores de contenidos. "Gente que tiene 200.000 seguidores, pero tiene un trabajo de nueve a cinco. Hay un melón que nadie está reconociendo y es la oscilación de los ingresos. Hay la misma pasta sobre la mesa, incluso más, pero hay muchísima más gente para repartir esa tarta. Entonces, cada vez hay más gente tiene un trabajo salvavidas de nueve a cinco y sigue con la creación de contenidos. Nadie habla de eso, todo el mundo parece que está nadando en billetes", ha asegurado Lorena.

Testigos protegidos A lo largo de este episodio tres creadores de contenido anónimos han revelado distintas experiencias que han vivido. La primera persona ha asegurado que su representante modificaba sus fotos para ponerla más delgada, sin su consentimiento. Otro de los testimonios ha relatado las presiones que sufrió por parte de una marca por rechazar una campaña. Por último, el tercer influencer ha explicado como estando en un tanatorio, su representante le pidió que publicará un contenido.