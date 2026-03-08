Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 9 de marzo de 2026
RTVE Play continúa con su apuesta por el mejor deporte gratuito cuando se acerca la primavera. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, ciclismo y voleibol desde el lunes 9 al domingo 15 de marzo. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana deporte con entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 9 de marzo
- 15:45 horas. Ciclismo. París-Niza. 2ª etapa. Épone - Montargis (187 km)
- 19:00 horas. Ciclismo. Gala de presentación Vuelta a España Femenina
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Martes 10 de marzo
- 15:45 horas. Ciclismo. París-Niza. 3ª etapa. Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire (23,5 km, contrarreloj por equipos)
- 20:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dieciseisavos de final. Elan Chalon - Unicaja
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions
Miércoles 11 de marzo
- 15:45 horas. Ciclismo. París-Niza. 4ª etapa Bourges - Uchon (195 km)
- 19:00 horas. Baloncesto. Torneo clasificatorio Campeonato femenino del mundo España - Nueva Zelanda
- 19:00 horas. Fútbol. Copa de la Reina. Semifinal ida. Atlético de Madrid - Costa Adeje Tenerife
- 21:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dieciseisavos de final. La Laguna Tenerife - Dreamland Gran Canaria
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions
Jueves 12 de marzo
- 15:45 horas. Ciclismo. París-Niza. 5ª etapa Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux (205,4 km)
- 19:00 horas. Baloncesto. Torneo clasificatorio Campeonato femenino del mundo Senegal - España
- 21:00 horas. Fútbol. Copa de la Reina. Semifinal ida. FC Levante Badalona - FC Barcelona
Viernes 13 de marzo
- 13:15 horas. Waterpolo. Copa del Rey. Cuartos de final (1): CN Sant Andreu - Solartradex CN Mataró
- 15:30 horas. Waterpolo. Copa del Rey. Cuartos de final (2): CE Mediterrani - Zodiac CNAB
- 15:45 horas. Ciclismo. París-Niza. 6ª etapa Barbentane - Apt (179,3 km)
- 17:45 horas. Waterpolo. Copa del Rey. Cuartos de final (3): CN Barcelona - CN Sabadell
- 18:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 9: Burgos Grupo de Santiago - Real Madrid
- 20:00 horas. Waterpolo. Copa del Rey. Cuartos de final (4): CN Terrassa - CN Rubí
- 21:15 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 28: RC Celta Fortuna - CD Tenerife
Sábado 14 de marzo
- 01:00 horas. Baloncesto. Torneo clasificatorio Campeonato femenino del mundo: España - Puerto Rico
- 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 20: Oxigen PHC Sant Cugat - Generali HC Palau
- 14:00 horas. Ciclismo. París-Niza. 7ª etapa Niza - Auron (138,7 kilómetros)
- 17:00 horas. Triatlón. Copa del Mundo
- 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. SuperLiga BSR España. Jornada 17: Rehatrans Getafe BSR - CD BSR Vistazul
- 16:00 horas. Programa. ‘Gran Estadio’
- 17:00 horas. Waterpolo. Copa del Rey. Primera semifinal
- 19:15 horas. Waterpolo. Copa del Rey. Segunda semifinal
- 21:30 horas. Programa. ‘Gran Estadio noche’
- 23:10 horas. Programa. Estudio Estadio.
Domingo 15 de marzo
- 09:30 horas. Atletismo. 10K Camargo
- hora a definir. Motocross. Campeonato de España. Malpartida de Cáceres
- 10:00 horas. Piragüismo. Campeonato de España de invierno
- 11:45 horas. Fútbol. Copa del Rey juvenil masculina. Final
- 13:00 horas. Waterpolo. Copa del Rey. Final
- 13:45 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 22
- 15:30 horas. Ciclismo. París-Niza. 8ª etapa Niza - Niza (145 kilómetros)
- 16:00 horas. Rugby. Rugby Europe Championship masculino. Tercer puesto
- 16:00 horas. Programa. Gran estadio.
- 17:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 22. Athletic Club - Madrid CFF
- 18:45 horas. Rugby. Rugby Europe Championship masculino. Final
- 20:30 horas. Programa. Ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina
- 22:00 horas. Baloncesto. Torneo clasificatorio Campeonato femenino del mundo: Italia - España
- 00:00 horas. Programa. Estudio Estadio.