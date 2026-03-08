'No te preocupes, querida': el difícil papel de Harry Styles en este asfixiante thriller, y su final explicado

Olivia Wilde es conocida por sus papeles en series como The O.C. y Dr. House. En 2019 debutó como directora con su primer largometraje, Booksmart (Superempollonas), por el que recibió muy buenas críticas. Tres años después de dar el salto a la dirección, estrenó su segunda película, en la que también participa como actriz: Don't Worry Darling (No te preocupes, querida).

En esta producción estadounidense, ambientada en los años 50, Alice y Jack tienen la suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victoria, una ciudad experimental creada por una compañía en la que los hombres que trabajan para el Proyecto Victoria, de alto secreto, residen junto a sus familias. Sin embargo, cuando comienzan a aparecer grietas en su aparente vida perfecta y se revelan indicios de algo mucho más siniestro bajo su atractiva fachada, Alice empieza a cuestionarse qué ocurre realmente en ese lugar y por qué están allí. A continuación, te contamos algunas curiosidades de este film protagonizado por una sensacional Florence Pugh (Alice) y por uno de los grandes iconos del pop actual, Harry Styles (Jack).

No te preocupes, querida: trailer sexy y cartel muy íntimo A pesar de que el tráiler llegó más tarde, Olivia Wilde adelantó un primer vistazo de segunda película como directora el 13 de septiembre de 2021 a través de su perfil en Instagram. Este teaser, de apenas 10 segundos, ya dejaba ver el tono seductor y perturbador de No te preocupes, querida. En el aparecía Florence Pugh con un clásico conjunto de cuadros azules y un peinado bouffant propio de aquellos años, antes de que la escena dé paso a una inquitante maqueta del lugar donde vive su personaje. El cartel promocional de 'No te preocupes, querida' de Olivia Wilde Este pequeño avance que publicó la directora también incluía una de las imágenes más comentada: el beso apasionante entre la protagonista y su compañero de reparto, Harry Styles. El breve clip muestra una fiesta desbordante, un grupo de mujeres sincronizadas y varias escenas inquietantes de Alice, como cuando observa angustiada bajo el agua o el momento en el que intenta arrancarse un gorro de plástico. Además, el cartel de No te preocupes, querida refuerza ese tono íntimo y sensual. En el poster, aparecen Harry Styles y Florence Pugh abrazados en la cama, mirándose fijamente, acompañados de una frase: "¿Estáis listos para vivir la vida que os merecéis?". Esta escena transmite cercanía y deseo, aunque también deja entrever una tensión latente, como si entre ambos se escondieran secretos capaces de cambiarlo todo.

Harry Styles aceptó un papel que era difícil de ocupar Según explicó Olivia Wilde, encontrar a un actor dispuesto a aceptar el papel de Jack resultó más complicado de lo esperado. En febrero de 2021, la directora publicó en su cuenta de Instagram una foto del cantante para explicar por qué su fichaje había sido tan importante para la pelícuila. En el texto, Wilde reflexionaba sobre una realidad de la industria: muchos actores evitan papeles secundarios en películas dirigidas por mujeres porque creen que aceptar estos roles pueden disminuir su valor dentro del panorama cinematográfico. "Esa es una de las razones por las que es tan difícil financiar historias centradas en personajes femeninos", señalaba la cienasta. Por eso destacó especialmente la disposición de Harry Styles al aceptar el papel. "Ahí es donde entra él, nuestro Jack", escribía Olivia Wilde. "No solo disfrutó de la oportunidad de permitir que la brillante Florence Pugh ocupara el centro del escenario como Alice, sino que además aportó a cada escena una humanidad extraordinaria". En el post, la directora también elogió la implicación del artista británico durante el rodaje, asegurando que Styles se sumó al proyecto "con humildad y gracia" sorprendiendo al equipo cada día con su talento y su calidez. Harry Styles se mete en la piel de Jack, pareja de Alice (Florence Pugh)

Olivia Wilde casi se mete en la piel de Alice Además de ser la directora de la cinta, Olivia Wilde tiene un papel secundario en No te preocupes, querida. La irlandoestadounidense es Bunny, un apoyo para Alice en Victoria. En un principio, Wilde tenía la intención de interpretar ella misma el papel principal. Sin embargo, cambió de idea después de ver la película Midsommar y quedar profundamente impresionada por la actuación de Florence Pugh. Según contó en una entrevista con Vogue, Olivia Wilde sintió que Pugh aportaba una intensidad y una presencia en pantalla difíciles de igualar. "Cada vez hay más nuevos talentos, y eso es muy emocionante", explicó la cineasta, reconociendo el impacto que le causó la interpretación de la actriz. A partir de ese momento decidió cederle el protagonismo y centrarse más en su labor detrás de la cámara. Olivia Wilde como Bunny y Florence Pugh como Alice Chambers