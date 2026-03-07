La historia real detrás de 'Soy Nevenka', el caso de acoso que sacudió a España

La historia que cuenta la película podría ser ficticia, pero el infierno que vivió Nevenka Fernández fue real. Este marzo se cumplen 25 años de un momento histórico: la rueda de prensa en la que denunció públicamente al alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, por acoso sexual.

Aquel día aseguró que luchaba por su dignidad, pero su credibilidad fue cuestionada desde el primer momento, incluso durante el propio juicio. Consiguió que los tribunales le dieran la razón y, por primera vez en España, un cargo político fue condenado por ese delito. Sin embargo, la sentencia no le evitó el desgaste y la incomprensión sociales: mientras su acosador conservaba apoyos, ella acabó marchándose al extranjero para rehacer su vida.

¿De qué va Soy Nevenka? La película, dirigida por Icíar Bollaín y estrenada en 2024, se remonta a 1999, con una joven Nevenka (Mireia Oriol) que acaba de terminar su licenciatura en Económicas. El edil de Ponferrada (Urko Olazabal) y un amigo de la familia, Mario (Carlos Serrano), la quieren como tercera en las listas del Partido Popular de cara a las próximas elecciones municipales. Ella, que había pedido un cargo con el que poder compaginar sus prácticas, se vio con 24 años al frente de la concejalía de Hacienda y Comercio. Nevenka en la jura de su cargo como concejala. Film Factory Entertainment

"Eres muy tonta, Kenka", le espeta Álvarez La relación de amistad entre alcalde y concejala se desvirtúa y mantienen una breve relación sentimental. Nevenka, incómoda, decide ponerle fin y es entonces cuando empiezan los problemas: llamadas y mensajes insistentes, desplantes en el pleno, encerronas e insultos. "Eres muy tonta, Kenka y no sabes lo que te conviene", le espeta Álvarez. Tal es el poder que tiene el edil que los propios padres de Nevenka se ponen en su contra. Ante la falta de apoyos y en vista de que el comportamiento del alcalde no cambia, Nevenka se marcha a Madrid con Lucas (Ricardo Gómez), un amigo de la universidad en el que se apoya y con quien comienza a salir. En la capital, donde le expiden una baja por depresión, se pone en contacto con Adolfo Barreda (Font García), el abogado que prepara su querella. La joven es consciente de que solo unas pocas personas testificarán a su favor si se plantea denunciarlo.

Los tentáculos de un político con simpatías La popularidad de Ismael Álvarez y sus años como edil —se mantuvo en el poder desde 1995 hasta 2002— consiguieron que el pueblo de Ponferrada se pusiera de su lado. Urko Olazabal cuenta a RTVE.es que estudió el perfil psicológico de los maltratadores para construir su personaje. "Lo primero que hacen es ser encantadores y agasajar a sus futuras víctimas. [...] Pero después, cuando la víctima se niega a seguir siendo agasajada, es cuando intenta recuperar, por las buenas o por las malas, a esa persona que está perdiendo. Y es ahí donde encontramos el perfil más detestable de los acosadores", explica. Mireia Oriol y Urko Olazabal en 'Soy Nevenka'. Film Factory Entertainment No solo fue su amabilidad la que encandiló al municipio. Sus lazos como empresario, también con los padres de Nevenka, fueron clave para que muchos vecinos tuvieran miedo de testificar en su contra. Solo unas pocas personas, como la líder del PSOE Charo Velasco (interpretada por Lucía Veiga), tuvieron el valor de hacerle frente. Nevenka, consciente de que no puede arruinar más la vida de sus seres queridos, redujo su número de testigos para no ponerles en un aprieto. Mireia Oriol recuerda el duro trabajo que fue hacer de Nevenka. "No queríamos hacer una imitación ni de Nevenka ni de Ismael, pero sí fue muy importante para mí poder hablar con ella y sentir cómo había logrado, tras haber sufrido ese trauma y tener que irse de su país, superar ese trauma e incluso convertirlo en algo bonito, en algo que nacía desde el amor y la sanación", cuenta. Además, reconoce que las secuencias, algunas muy duras, dejaban "un poso" en ella, así que tuvo que aprender a entrar y salir de su personaje para que no le afectara.

El acoso, también en los tribunales Nevenka, fruto del miedo, comienza poco a poco a cambiar su aspecto y a hacerse más pequeña, más frágil. "Me quedé. No sé por qué. Dentro de mí yo sabía que no era verdad. Yo sabía que me estaba mintiendo. No entiendo por qué no me fui. No entiendo por qué hice tantas cosas. Es como si no fuera yo. Es... no me reconozco. A veces pienso que estoy loca. ¿Estoy loca?", se pregunta en un momento de la película. Sus dudas —en realidad las de muchas víctimas— fueron cuestionadas en el juicio de 2002. En el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el fiscal José Luis García Ancos embistió contra ella en varias ocasiones, hasta el punto de que se le tuvo que recordar que no era la acusada. Fue el artífice de la polémica frase "Usted no tenía por qué aguantar eso. Usted no es la empleada de Hipercor que le tocan el trasero y se tiene que aguantar porque es el pan de sus hijos". Nevenka e Ismael, en una boda en la película 'Soy Nevenka'. Film Factory Entertainment La sentencia, que fue ratificada por el Tribunal Supremo, condenó a Ismael Álvarez a una multa de 6.840 euros y 12.000 de indemnización por acoso sexual. Tras conocerse el fallo, renunció a todos sus cargos. Su escarmiento judicial no impidió que en 2011 volviera a presentarse a las elecciones municipales con la formación Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP), con la que consiguió cinco concejales.

La película no se rodó en Ponferrada Nevenka sí ganó en los tribunales, pero la sociedad española y los medios de comunicación le dieron la espalda y tuvo que marcharse, primero a Reino Unido y luego a Irlanda, donde vive en la actualidad. No fue hasta 2017, como ella misma cuenta, cuando consiguió un trabajo sin tener que ocultar quién era. En una entrevista en el Telediario de TVE animó a las víctimas a contar sus testimonios: "Hablar me salvó la vida". Fue en 2025 cuando la economista publicó El poder de la verdad, un libro en el que cuenta que, pese a todo, "en el dolor está la oportunidad de conocernos a nosotros mismos". Hasta entonces, el único relato sobre el caso lo escribió Juan José Millás en Hay algo que no es como me dicen. En ese libro se inspiró Icíar Bollaín para dar forma a la película. La cinta estuvo nominada a la Concha de Oro como Mejor película en el Festival de San Sebastián. Hasta allí acudió la propia Nevenka cuando se proyectó y recibió una profunda ovación que fue para ella como un abrazo. Pese a todo, el rodaje no tuvo lugar en Ponferrada. "Fuimos al ayuntamiento a pedir permiso y hubo un silencio por respuesta", contaba la directora en el programa Culturas 2. "[Ismael Álvarez] está retirado, pero todavía tiene mucho peso". El set se desplazó finalmente a Zamora, Bilbao y North Shields, en Reino Unido.