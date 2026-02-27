Goya 2026: Horario y dónde ver en TV la alfombra roja de RTVE Play con Inés Hernand, Marina Rivers y Núria Marín

El sábado 28 de febrero a las 22:00 horas (hora peninsular) tiene lugar la celebración de la 40ª gala de los Premios Goya 2026. Este año, la ceremonia se desplaza hasta Barcelona con unos anfitriones de lujo: Rigoberta Bandini y Luis Tosar. El dúo, que ya sabe lo que es tener un 'cabezón' en casa, será el encargado de presentar una ceremonia de la que ya se conocen dos ganadores: el polifacético Gonzalo Suárez, Goya de Honor, y la actriz Susan Sarandon, Goya Internacional.

Los domingos (13 nominaciones), Sirāt (11), Maspalomas (9), La cena (8) y Sorda, El cautivo y Los tigres (7) centran todas las miradas al acumular el mayor número de reconocimientos. La antesala de los Goya, los Premios Feroz, dieron como ganadora a la primera, la película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. La cinta de Oliver Laxe, mientras tanto, continúa su recorrido hacia los Oscar.

La alfombra roja de los Premios Goya 2026, en RTVE Play Antes de que empiecen a entregarse los primeros galardones, RTVE Play ofrecerá un programa para seguir los momentos previos a la gala. Inés Hernand, Núria Marín y Marina Rivers serán las presentadoras de un espacio en el que se podrá ver la llegada de invitados, nominados y futuros ganadores de los Premios Goya 2026. La alfombra roja de los Goya de este año podrá verse este sábado 28 de febrero a partir de las 19.00 horas en streaming, a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante la gala y la información de última hora durante la gala en RNE y en RTVE.es.

Listado completo de las nominaciones a los Premios Goya 2026

Mejor película La cena

Los domingos

Maspalomas

Sirāt

Sorda

Mejor dirección Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

Carla Simón, por Romería

Oliver Laxe, por Sirāt

José Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas

Albert Serra, por Tardes de Soledad

Mejor actriz protagonista Ángela Cervantes, por La furia

Patricia López Arnaiz, por Los Domingos

Antonia Zegers, por Los Tortuga

Nora Navas, por Mi amiga Eva

Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

Mejor actor protagonista Alberto San Juan, por La cena

Miguel Garcés, por Los domingos

José Ramón Soroiz, por Maspalomas

Mario Casas, por Muy lejos

Manolo Solo, por Una quinta portuguesa

Mejor actriz de reparto Elvira Mínguez, por La Cena

Nagore Aramburu, por Los domingos

Miryam Gallego, por Romería

Elena Irureta, por Sorda

María de Medeiros, por Una quinta portuguesa

Mejor actor de reparto Miguel Rellán, por El cautivo

Juan Minujín, por Los domingos

Kandido Uranga, por Maspalomas

Tamar Novas, por Rondallas

Álvaro Cervantes, por Sorda

Mejor actriz revelación Nora Hernández, por La cena

Blanca Soroa, por Los domingos

Elvira Lara, por Los Tortuga

Llúcia García, por Romería

Miriam Garlo, por Sorda

Mejor actor revelación Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño

Julio Peña, por El cautivo

Hugo Welzel, por Enemigos

Jan Monter Palau, por Estrany Riu

Mitch, por Romería

Mejor dirección novel Ion de Sosa, por Balearic

Jaume Claret Muxart, por Estrany riu

Gemma Blasco, por La furia

Gerard Oms, por Muy lejos

Eva Libertad, por Sorda

Mejor guion original Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

José Mari Goenaga, por Maspalomas

Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirāt

Avelina Prat, por Una quinta portuguesa

Mejor guion adaptado Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino, por La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena

Carla Simón, por Romería

Eva Libertad, por Sorda

Mejor música original Carla F. Benedicto, por El talento

Iván Palomares de la Encina, por Leo & Lou

Julio de la Rosa, por Los Tigres

Aránzazu Calleja, por Maspalomas

Kangding Ray, por Sirāt

Mejor canción original "La Arepera", de Paloma Peñarrubia Ruiz, por Caigan las rosas blancas

"Flores para Antonio", de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio

"Hasta que me quede sin voz", de Leiva, por Hasta que me quede sin voz

"Y mientras tanto, canto", de Víctor Manuel, por La cena

"Caminar el tiempo", de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars, por Parecido a un asesinato

Mejor dirección de producción Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño

Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo

Itziar García Zubiri, por Los domingos

Begoña Muñoz Corcuera, por Los tigres

Oriol Maymó, por Sirāt

Mejor dirección de fotografía Ciudad sin sueño

Los Domingos

Los Tigres

Maspalomas

Sirāt

Mejor montaje Ciudad sin sueño

Los domingos

Los tigres

Sirāt

Un fantasma en la batalla

Mejor dirección de arte El cautivo

La cena

Los tigres

Maspalomas

Sirāt

Mejor maquillaje y peluquería El cautivo

Gaua

La tregua

Maspalomas

Sirāt

Mejor diseño de vestuario El cautivo

Gaua

La cena

Los domingos

Romería

Mejor sonido El cautivo

Los domingos

Los tigres

Sirāt

Sorda

Mejores efectos especiales Enemigos

Gaua

Los tigres

Sirat

Un fantasma en la batalla

Mejor película de animación Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible

Mejor película documental 2025. Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor película iberoamericana Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

La piel del agua (Costa Rica)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia).

Mejor película europea Cónclave (Reino Unido)

La chica de la aguja (Dinamarca)

On Falling (Portugal)

Un simple accidente (Francia)

Valor Sentimental (Noruega).

Mejor cortometraje de ficción Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

Mejor cortometraje documental Disonancia

El santo

La conversación que nunca tuvimos

The Painter's Room

Zona Wao