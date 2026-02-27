Goya 2026: Horario y dónde ver en TV la alfombra roja de RTVE Play con Inés Hernand, Marina Rivers y Núria Marín
- Las presentadoras estarán a cargo del programa especial de En Play
- La 40ª edición de los premios será presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini en Barcelona
El sábado 28 de febrero a las 22:00 horas (hora peninsular) tiene lugar la celebración de la 40ª gala de los Premios Goya 2026. Este año, la ceremonia se desplaza hasta Barcelona con unos anfitriones de lujo: Rigoberta Bandini y Luis Tosar. El dúo, que ya sabe lo que es tener un 'cabezón' en casa, será el encargado de presentar una ceremonia de la que ya se conocen dos ganadores: el polifacético Gonzalo Suárez, Goya de Honor, y la actriz Susan Sarandon, Goya Internacional.
Los domingos (13 nominaciones), Sirāt (11), Maspalomas (9), La cena (8) y Sorda, El cautivo y Los tigres (7) centran todas las miradas al acumular el mayor número de reconocimientos. La antesala de los Goya, los Premios Feroz, dieron como ganadora a la primera, la película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. La cinta de Oliver Laxe, mientras tanto, continúa su recorrido hacia los Oscar.
La alfombra roja de los Premios Goya 2026, en RTVE Play
Antes de que empiecen a entregarse los primeros galardones, RTVE Play ofrecerá un programa para seguir los momentos previos a la gala. Inés Hernand, Núria Marín y Marina Rivers serán las presentadoras de un espacio en el que se podrá ver la llegada de invitados, nominados y futuros ganadores de los Premios Goya 2026.
La alfombra roja de los Goya de este año podrá verse este sábado 28 de febrero a partir de las 19.00 horas en streaming, a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante la gala y la información de última hora durante la gala en RNE y en RTVE.es.
Listado completo de las nominaciones a los Premios Goya 2026
Mejor película
- La cena
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirāt
- Sorda
Mejor dirección
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
- Carla Simón, por Romería
- Oliver Laxe, por Sirāt
- José Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas
- Albert Serra, por Tardes de Soledad
Mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes, por La furia
- Patricia López Arnaiz, por Los Domingos
- Antonia Zegers, por Los Tortuga
- Nora Navas, por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
Mejor actor protagonista
- Alberto San Juan, por La cena
- Miguel Garcés, por Los domingos
- José Ramón Soroiz, por Maspalomas
- Mario Casas, por Muy lejos
- Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
Mejor actriz de reparto
- Elvira Mínguez, por La Cena
- Nagore Aramburu, por Los domingos
- Miryam Gallego, por Romería
- Elena Irureta, por Sorda
- María de Medeiros, por Una quinta portuguesa
Mejor actor de reparto
- Miguel Rellán, por El cautivo
- Juan Minujín, por Los domingos
- Kandido Uranga, por Maspalomas
- Tamar Novas, por Rondallas
- Álvaro Cervantes, por Sorda
Mejor actriz revelación
- Nora Hernández, por La cena
- Blanca Soroa, por Los domingos
- Elvira Lara, por Los Tortuga
- Llúcia García, por Romería
- Miriam Garlo, por Sorda
Mejor actor revelación
- Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño
- Julio Peña, por El cautivo
- Hugo Welzel, por Enemigos
- Jan Monter Palau, por Estrany Riu
- Mitch, por Romería
Mejor dirección novel
- Ion de Sosa, por Balearic
- Jaume Claret Muxart, por Estrany riu
- Gemma Blasco, por La furia
- Gerard Oms, por Muy lejos
- Eva Libertad, por Sorda
Mejor guion original
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
- José Mari Goenaga, por Maspalomas
- Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla
- Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirāt
- Avelina Prat, por Una quinta portuguesa
Mejor guion adaptado
- Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
- Celia Rico Clavellino, por La buena letra
- Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
- Carla Simón, por Romería
- Eva Libertad, por Sorda
Mejor música original
- Carla F. Benedicto, por El talento
- Iván Palomares de la Encina, por Leo & Lou
- Julio de la Rosa, por Los Tigres
- Aránzazu Calleja, por Maspalomas
- Kangding Ray, por Sirāt
Mejor canción original
- "La Arepera", de Paloma Peñarrubia Ruiz, por Caigan las rosas blancas
- "Flores para Antonio", de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio
- "Hasta que me quede sin voz", de Leiva, por Hasta que me quede sin voz
- "Y mientras tanto, canto", de Víctor Manuel, por La cena
- "Caminar el tiempo", de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars, por Parecido a un asesinato
Mejor dirección de producción
- Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño
- Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo
- Itziar García Zubiri, por Los domingos
- Begoña Muñoz Corcuera, por Los tigres
- Oriol Maymó, por Sirāt
Mejor dirección de fotografía
- Ciudad sin sueño
- Los Domingos
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirāt
Mejor montaje
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los tigres
- Sirāt
- Un fantasma en la batalla
Mejor dirección de arte
- El cautivo
- La cena
- Los tigres
- Maspalomas
- Sirāt
Mejor maquillaje y peluquería
- El cautivo
- Gaua
- La tregua
- Maspalomas
- Sirāt
Mejor diseño de vestuario
- El cautivo
- Gaua
- La cena
- Los domingos
- Romería
Mejor sonido
- El cautivo
- Los domingos
- Los tigres
- Sirāt
- Sorda
Mejores efectos especiales
- Enemigos
- Gaua
- Los tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor película de animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert
- Olivia y el terremoto invisible
Mejor película documental
- 2025. Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor película iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- La piel del agua (Costa Rica)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia).
Mejor película europea
- Cónclave (Reino Unido)
- La chica de la aguja (Dinamarca)
- On Falling (Portugal)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor Sentimental (Noruega).
Mejor cortometraje de ficción
- Ángulo muerto
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
Mejor cortometraje documental
- Disonancia
- El santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The Painter's Room
- Zona Wao
Mejor cortometraje de animación
- Buffet paraiso
- Carmela
- El corto de Rubén
- El estado del Alma
- Gilbert