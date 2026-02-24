La inesperada confesión de Carlo Costanzia sobre Alejandra Rubio: "Me respondió cinco años después"
¿Cómo comenzó la relación de Carlo Costanzia con Alejandra Rubio? DecoMasters se trasladó en su quinto programa al corazón de Madrid para transformar las entradas de dos de los hoteles más populares de Kike Sarasola. Durante la primera jornada de trabajo, Samantha comentó con Carlo que conoció hace poco a su chica y le cayó “fenomenal”. A lo que Carlo respondió con naturalidad entre risas: “Yo la conocí por Instagram, le escribí en 2018 y me contestó como cuatro o cinco años después”. Coincidieron en la misma escuela de teatro y a él le sorprendía que alguien con su formación artística hubiese terminado en el mundo del corazón: “Yo no sabía que era hija de Terelu Campos”.
La primera cita tampoco fue lo que muchos imaginaban, ya que el concursante comenta que la llevó a cenar a un restaurante de comida india para cenar y después ir fumar una cachimba. “Es que yo hago planes de barrio”, comentó divertido. Lo que no esperaba es que, en cuestión de días, su relación se convirtiera en asunto nacional. “La siguiente vez que quedamos, ya lo supo toda España. Fuimos portada de todas las revistas del corazón y se quedó embarazada al poco tiempo”.
"Todo el mundo me dejó tirado"
La conversación derivó entonces hacia su padrastro, Javier Merino. Carlo tenía siete años cuando comenzó la relación con su madre y vivió varios años con él. “Le adoro. Es una persona magnífica y estupenda. No podía tener mi madre mejor padre para sus hijos”, afirma con rotundidad. Ante tantas especulaciones, Samantha le preguntó a Carlo por qué la prensa se inventa tantos conflictos en su familia. A lo que Carlo respondió con claridad: “Son sobre mi madre y mi padre, que son los que no se terminan de llevar. No tiene solución, pero no pasa nada, la gente no tiene por qué terminar bien”.
Más tarde, la visita de los jueces al hotel obligó al equipo a empezar de cero. Las paredes azules no encajaban con el concepto de galería de arte y la frustración de Carlo dio paso a una reflexión mucho más profunda. El actor recordó entonces uno de los momentos más duros de su vida: un negocio de importación de coches que terminó en estafa por parte de su exsocio. Algo que incluyó una petición de pena de cárcel y la pérdida de proyectos profesionales. “Todo el mundo me dejó tirado menos mi familia”, explicó Carlo destacando el apoyo incondicional de Mar Flores. Lejos de quedarse en el dolor, Carlo reivindica el aprendizaje: cree que todo ocurre por algo y que caer forma parte del camino para volver más fuerte, como “el ave fénix que resurge de sus cenizas”.