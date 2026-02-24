La inesperada confesión de Carlo Costanzia sobre Alejandra Rubio: "Me respondió cinco años después"

¿Cómo comenzó la relación de Carlo Costanzia con Alejandra Rubio? DecoMasters se trasladó en su quinto programa al corazón de Madrid para transformar las entradas de dos de los hoteles más populares de Kike Sarasola. Durante la primera jornada de trabajo, Samantha comentó con Carlo que conoció hace poco a su chica y le cayó “fenomenal”. A lo que Carlo respondió con naturalidad entre risas: “Yo la conocí por Instagram, le escribí en 2018 y me contestó como cuatro o cinco años después”. Coincidieron en la misma escuela de teatro y a él le sorprendía que alguien con su formación artística hubiese terminado en el mundo del corazón: “Yo no sabía que era hija de Terelu Campos”.

La primera cita tampoco fue lo que muchos imaginaban, ya que el concursante comenta que la llevó a cenar a un restaurante de comida india para cenar y después ir fumar una cachimba. “Es que yo hago planes de barrio”, comentó divertido. Lo que no esperaba es que, en cuestión de días, su relación se convirtiera en asunto nacional. “La siguiente vez que quedamos, ya lo supo toda España. Fuimos portada de todas las revistas del corazón y se quedó embarazada al poco tiempo”.