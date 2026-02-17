Carlo Costanzia rompe su silencio sobre el bullying que marcó su infancia: golpes, expulsión y un internado en Suiza

En DecoMasters, las conversaciones entre los concursantes fluyen y poco a poco vamos descubriendo secretos y vivencias que han marcado la vida y el carácter de cada uno. Mientras pintan y redecoran, Carlo Costanzia y Samantha mantienen una charla tranquila que desvela el sufrimiento que durante la infancia padeció el hijo de Mar Flores.

"¿Qué tal eras aquí [en España]?", le pregunta la exjueza de MasterChef. A lo que Carlo contesta que era bueno, hasta que se empezó a torcer. "Pues muy bueno, la verdad. Luego ya empecé a torcerme… No a torcerme, a defenderme porque me hacían mucho bullying en el colegio".

Confiesa que ser hijo de quien es le marcó mucho cuando era pequeño. "Por el tema de mi madre. De hecho, no me dejaban salir al patio, me tenía que quedar en clase porque los mayores me pegaban, fuerte además". Afirma que, ante los insultos a su madre, él comenzó a actuar. "El día que ya me defendí, pues me echaron del colegio por hacerlo y me sacaron y me llevaron a un internado en Suiza donde lo pasé bastante mal. De ahí ya me fui a Italia".

"Entre los 16 y los 19 estuvo rehabilitándose" Carlo le cuenta a Samantha que nunca ha hablado directamente de todo esto con su madre, así que Samantha decide preguntarle directamente a Mar Flores. "He hablado con tu hijo: me ha contado su vida. No sabe si tú lo sabes". "Claro que lo sé. Me llamaban del colegio", afirma Mar Flores. La modelo se emociona al hablar de todos los problemas por los que ha pasado su hijo mayor y asegura que lo ha intentado ayudar en todo lo que ha podido. "Entre los 16 y los 19 estuvo rehabilitándose. En centros, claro". Confiesa que está preocupada por si sus hijos pequeños viven también una situación parecida. Precisamente, la razón por la que ha escrito el libro, dice, es para dar su versión de su propia vida. "Por eso me decidí a escribir el libro, porque vivir con una versión que cuentan los demás de tu vida es muy jodido".