Carlo Costanzia se sincera sobre la paternidad y la terapia: “Me ha salvado la vida”

En DecoMasters no todo pasa por elegir materiales o cerrar presupuestos. Mientras avanzan los chiringuitos en Málaga, las conversaciones fluyen entre quienes comparten algo más que equipo: vínculos familiares y de pareja. Así, Mar Flores, Carlo Costanzia, Isa Pantoja y Asraf Beno terminan conectando dos charlas distintas con un mismo eje: la crianza y el peso emocional de cuidar a otros. Te lo contamos.

Rodillo en mano, Mar conversa con Isa sobre la experiencia de ser madre y los distintos caminos que llevan hasta ahí. Mar recuerda que fue madre muy joven y que, con el paso de los años, su familia creció hasta sumar cinco hijos. Isa, por su parte, explica que su maternidad llegó con 18 años, sin planificación, pero que con el tiempo ha descubierto que es una faceta que disfruta profundamente.

Ambas comparten inquietudes muy terrenales: el cansancio, la logística, el coste económico y la sensación de que los hijos crecen demasiado rápido. Mar aporta entonces una reflexión que marca la conversación y conecta directamente con su propia experiencia vital: “Es muy importante cuando eres madre tener el apoyo del padre, porque si no, se vive de una manera un poco angustiada”. Una afirmación directa, sin adornos, que pone el foco en la corresponsabilidad y en cómo cambia la vivencia de la maternidad cuando no se camina sola.