Carlo Costanzia se sincera sobre la paternidad y la terapia: “Me ha salvado la vida”
- Mar Flores y su hijo junto a la pareja formada por Isa Pantoja y Asraf protagonizan dos conversaciones cruzadas sobre criar, cuidar y sostenerse emocionalmente
- No te pierdas DecoMasters en RTVE Play
En DecoMasters no todo pasa por elegir materiales o cerrar presupuestos. Mientras avanzan los chiringuitos en Málaga, las conversaciones fluyen entre quienes comparten algo más que equipo: vínculos familiares y de pareja. Así, Mar Flores, Carlo Costanzia, Isa Pantoja y Asraf Beno terminan conectando dos charlas distintas con un mismo eje: la crianza y el peso emocional de cuidar a otros. Te lo contamos.
Rodillo en mano, Mar conversa con Isa sobre la experiencia de ser madre y los distintos caminos que llevan hasta ahí. Mar recuerda que fue madre muy joven y que, con el paso de los años, su familia creció hasta sumar cinco hijos. Isa, por su parte, explica que su maternidad llegó con 18 años, sin planificación, pero que con el tiempo ha descubierto que es una faceta que disfruta profundamente.
Ambas comparten inquietudes muy terrenales: el cansancio, la logística, el coste económico y la sensación de que los hijos crecen demasiado rápido. Mar aporta entonces una reflexión que marca la conversación y conecta directamente con su propia experiencia vital: “Es muy importante cuando eres madre tener el apoyo del padre, porque si no, se vive de una manera un poco angustiada”. Una afirmación directa, sin adornos, que pone el foco en la corresponsabilidad y en cómo cambia la vivencia de la maternidad cuando no se camina sola.
‘’La terapia me ha salvado la vida, literal’’
La otra cara de esta trama familiar y emocional llega de la mano de Carlo Costanzia y Asraf Beno. Ambos coinciden en algo: la paternidad les ha cambiado la forma de mirar la vida.
Carlo reconoce que convertirse en padre ha sido “lo más bonito” que le ha pasado, pero también admite el desgaste emocional que conlleva estar siempre fuerte para los demás. Habla sin rodeos de su relación con la salud mental y del papel fundamental que ha tenido la terapia en su vida: “Siempre he ido al psicólogo y me ha salvado la vida, literal”. También confiesa que le cuesta permitirse momentos de debilidad porque siente que no puede fallar, que debe estar “a tope” para quienes dependen de él. Una presión que Asraf entiende bien y que ambos vinculan a la responsabilidad de ser padres jóvenes y al deseo de hacerlo mejor que las generaciones anteriores.
De este modo, DecoMasters cruza miradas entre generaciones y parejas: Mar habla desde la experiencia de haber criado, Carlo desde el peso de sostener, e Isa y Asraf desde el aprendizaje compartido. Conversaciones distintas que terminan construyendo un mismo relato sobre familia, apoyo y cuidado emocional, dentro y fuera del plató.