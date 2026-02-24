El contundente mensaje de Isa P a su familia: "Si alguien vuelve a tu vida, que sea para siempre"

Isa P recordó algunas de las experiencias más personales que ha vivido en su entorno familiar durante una de las pruebas del nuevo programa de DecoMasters. Entre bromas con Asraf Beno sobre la cantidad de baños que tiene la emblemática finca de Cantora, la cantante confesó sentirse impresionada por la historia del lugar. Una conversación que derivó hacia un terreno más espiritual: “Parece que hay presencias”, dijo Isa P refiriéndose a Paquirri. La Terremoto quiso profundizar e Isa aclaró que se trataba de Paquirri seguro: “Al final hay un montón de cuadros y objetos que recuerdan a él, entonces es como si estuviera presente, pero son energías buenas”.

La charla derivó después hacia los hermanastros de Kiko, Fran y Cayetano Rivera. “Yo he tenido más trato con Fran, a Cayetano le he visto dos veces en mi vida y a Fran seis”, explicaba la concursante. La Terre, confundida, le preguntó si le gustaría que su madre los reuniera a todos e Isa fue sincera: “No creo, la verdad”. Además, reflexionó sobre los vínculos familiares y la importancia de las segundas oportunidades: ''Una madre es una madre. Y una hija es una hija. Si alguien se va, quiere pedir perdón y volver a tu vida, que sea para siempre''.