El contundente mensaje de Isa P a su familia: "Si alguien vuelve a tu vida, que sea para siempre"
- La influencer se abre sobre Paquirri y los secretos que guarda Cantora
- No te pierdas este y otros momentos viendo el programa completo en RTVE Play
Isa P recordó algunas de las experiencias más personales que ha vivido en su entorno familiar durante una de las pruebas del nuevo programa de DecoMasters. Entre bromas con Asraf Beno sobre la cantidad de baños que tiene la emblemática finca de Cantora, la cantante confesó sentirse impresionada por la historia del lugar. Una conversación que derivó hacia un terreno más espiritual: “Parece que hay presencias”, dijo Isa P refiriéndose a Paquirri. La Terremoto quiso profundizar e Isa aclaró que se trataba de Paquirri seguro: “Al final hay un montón de cuadros y objetos que recuerdan a él, entonces es como si estuviera presente, pero son energías buenas”.
La charla derivó después hacia los hermanastros de Kiko, Fran y Cayetano Rivera. “Yo he tenido más trato con Fran, a Cayetano le he visto dos veces en mi vida y a Fran seis”, explicaba la concursante. La Terre, confundida, le preguntó si le gustaría que su madre los reuniera a todos e Isa fue sincera: “No creo, la verdad”. Además, reflexionó sobre los vínculos familiares y la importancia de las segundas oportunidades: ''Una madre es una madre. Y una hija es una hija. Si alguien se va, quiere pedir perdón y volver a tu vida, que sea para siempre''.
La historia de Cantora
Cantora, adquirida por el torero Francisco Rivera “Paquirri” en 1983, es mucho más que una finca de cientos de hectáreas en la provincia de Cádiz: es uno de los escenarios simbólicos más reconocibles de la crónica social española. Tras la trágica muerte del torero en 1984, Cantora se convirtió en el refugio de Isabel Pantoja y en el epicentro de una vida familiar marcada por momentos de unión, celebraciones y también tensiones mediáticas.
Con más de 2.000 metros cuadrados construidos, la propiedad ha sido protagonista de múltiples disputas legales, especialmente relacionadas con la herencia del torero y la conservación de sus objetos personales. Para Isa P, crecer entre esos recuerdos —cuadros, fotografías, trofeos y pertenencias del torero— hace que la presencia de Paquirri se perciba de forma casi palpable. Por ello, su comentario sobre “las energías buenas” no es más que la expresión de lo que Cantora representa para la familia: un lugar cargado de historia, memoria y emociones que atraviesan generaciones.