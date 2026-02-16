Asraf confiesa su sentimiento de exclusión en el colegio: “No sé si llamarlo bullying, pero me trataban diferente”

DecoMasters se adentra en uno de los territorios más delicados y necesarios: la infancia vulnerable. El talent de decoración de RTVE traslada esta semana su reto a la Fundación Balia. Una organización solidaria que desde hace 25 años trabaja para combatir la pobreza infantil y ofrecer oportunidades reales a niños y adolescentes en riesgo de exclusión social. Un escenario que removió especialmente a Asraf al sentirse identificado con muchas de las historias que retumbaban en aquellas paredes.

Nada más conocer el contexto del reto, Isa apenas pudo contener las lágrimas: “Yo tengo niños y por experiencias personales, te ves reflejada en esas situaciones. Es una labor superbonita la que estáis haciendo y poder ser parte de ello, aportar tu granito de arena…”. Además, ya inmersos en el trabajo de renovación del teatro de la fundación, Eduardo Navarrete decidió acercarse a Asraf para conversar con él. Una situación que abrió una herida que todavía duele: “Me he sentido identificado con los niños. De pequeño me sentía un poco apartado en el colegio. No sé si llamarlo bullying, pero me trataban diferente. A lo mejor se notaba que era de fuera”.

El relato continuó con una imagen tan sencilla como devastadora: “Cuando hacían equipos, me elegían el último. Al final sentías que no te apreciaban”. Asraf, que se crio en Fuenlabrada, explicaba que con el tiempo ha tenido que buscar herramientas, incluida terapia, para entender y sanar aquellas experiencias. “A mí me gusta mucho la labor que hacen aquí en Balia porque combaten la exclusión social. Ojalá lo hubiese tenido yo”, afirma.