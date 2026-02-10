La emoción de Isa Pantoja al hablar de su familia: “Quien no quiere a mis hijos, no me quiere a mí”

DecoMasters se trasladó hasta Málaga para afrontar una nueva prueba por equipos: la redecoración de dos chiringuitos de playa. Bajo el sol y la brisa del mediterráneo, Isa Pantoja se sinceró con Samantha Vallejo-Nágera reviviendo una etapa clave de su infancia ligada a Marbella y marcada por la figura de Julián Muñoz. Un periodo que, por otro lado, terminó influyendo en su adolescencia, maternidad y relación familiar.

“Yo he vivido aquí en Marbella cuando tenía 8 años porque mi madre tenía una pareja que era el alcalde de Marbella. Conmigo se llevaba genial”, explica Isa a Samantha. A lo que le responde con naturalidad la chef: “Bueno, con Julián Muñoz, que lo sabemos todos”. A partir de ahí, Isa decide abrirse y comentar el final de esa etapa: “Me puse muy triste también, por todo y cómo fue”. Afirmando haber visto sufrir a su madre y dejando claro que aquellos acontecimientos tuvieron un impacto emocional profundo en su entorno familiar.