La emoción de Isa Pantoja al hablar de su familia: “Quien no quiere a mis hijos, no me quiere a mí”
- La concursante rememora su etapa en Marbella, la figura de Julián Muñoz en su vida y otros recuerdos que marcaron parte de su adolescencia y maternidad
DecoMasters se trasladó hasta Málaga para afrontar una nueva prueba por equipos: la redecoración de dos chiringuitos de playa. Bajo el sol y la brisa del mediterráneo, Isa Pantoja se sinceró con Samantha Vallejo-Nágera reviviendo una etapa clave de su infancia ligada a Marbella y marcada por la figura de Julián Muñoz. Un periodo que, por otro lado, terminó influyendo en su adolescencia, maternidad y relación familiar.
“Yo he vivido aquí en Marbella cuando tenía 8 años porque mi madre tenía una pareja que era el alcalde de Marbella. Conmigo se llevaba genial”, explica Isa a Samantha. A lo que le responde con naturalidad la chef: “Bueno, con Julián Muñoz, que lo sabemos todos”. A partir de ahí, Isa decide abrirse y comentar el final de esa etapa: “Me puse muy triste también, por todo y cómo fue”. Afirmando haber visto sufrir a su madre y dejando claro que aquellos acontecimientos tuvieron un impacto emocional profundo en su entorno familiar.
De la adolescencia a la maternidad
Isa Pantoja habló de su vida en Cantora y su salida del núcleo familiar. La concursante explicó que al cumplir los 18 años decidió independizarse tras una educación muy estricta: “No me dejaban hacer nada, ni tener novio, nada de nada”. Comparando, además, su experiencia con la de su hermano Kiko Rivera: “Él no ha tenido problema, ha tenido un montón de novias y las ha llevado a todas a casa”. Isa también comentó con franqueza su embarazo y cómo vivió la maternidad a los dieciocho años, siendo muy joven: “Lo viví allí y lo pasé muy mal”.
La convivencia con otros miembros de la familia fue complicada y eso le hizo sentir especialmente vulnerable. Además, aunque en ese momento mantenía cierta relación con su madre, en la actualidad es inexistente: “No tengo relación”. Y al surgir la posibilidad de que el distanciamiento esté relacionado con su pareja, Asraf Beno, Isa se emociona: “Quien no quiere a mis hijos, no me quiere a mí’. Cuando tienes una relación tóxica, mala o negativa… esa relación hay que pararla”.