La tensión entre Navarrete y la Terre va en aumento en 'DecoMasters': "Se va a liar la de Dios"

Que Eduardo Navarrete y la Terre tienen carácter se ve desde el inicio de DecoMasters. La pareja ya ha tenido sus más y sus menos, y en este capítulo también han mostrado algunas de sus fricciones.

Ambos se enfrentaron a la prueba de eliminación y tuvieron que reformar un apartamento al más puro estilo oriental. El reto es importante y no contaron ni con mucho presupuesto, ni con mucho tiempo, así que los nervios estuvieron a flor de piel. "Te has puesto a empapelar a lo loco", le lanzó la Terre a Naverrete. Mientras, en una confesión a cámara, él reconoció que había tensión entre ambos, y que esa tensión venía de atrás. "Hay un poco de tensión con mi amiga porque veníamos de una serie de malentendidos que tuvimos en un desfile en Torrevieja", asegura.

Lo que la Terre le reprochó a su compañero es que no para de dar órdenes. "Ella estaba muerta y dormida. Ha despertado y ahora solamente es órdenes y órdenes". "¡Reconóceme que no eres mandona!", le reprocha. Ante esto, Navarrete no contestó, aunque su cara lo dijo todo. "Yo tengo una paciencia infinita y ella también, pero va a saltar y se va a liar la de Dios", contaba a cámara el concursante de DecoMasters.

Un mantel y unas cortinas El estrés por estar en una fase de eliminación les está pasando factura, aunque a unos más que a otros. "Navarrete está muy nervioso porque estamos en eliminatoria. Yo que soy una mujer siempre en el filo del abismo, sé batallar con los nervios porque siempre he estado ahí", afirmaba la Terre. A pesar de todo, logran limar sus diferencias y avanzar con el proyecto poniéndole humor al trabajo. La buena armonía y la sintonía llegaron a su fin cuando tuvieron que decidirse sobre las cortinas y el mantel. Cada uno pensaba de una manera y defendió sus posiciones. Lo que decidió hacer la Terre para destensar el ambiente fue arrancarse a cantar "Dónde estás, corazón": el momento merece la pena. "Ahí he explotado otra vez. Otra vez la montaña rusa, el cortisol a tope…", contaba Navarrete. A pesar de todo, consiguen terminar la reforma utilizando elementos orientales que le dan al apartamento el toque que buscaban. Habrá que ver si esta pareja consigue aguantar sus idas y venidas para llegar a buen puerto en DecoMasters. La tensión entre Navarrete y la Terre va en aumento en 'DecoMasters': "Se va a liar la de Dios" Maria Garcia Frutos Maria Garcia Frutos