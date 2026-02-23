El infierno detrás de 'Apocalypse Now': años de montaje para salvar la película que casi destruye a Coppola

Hablar de Apocalypse Now es hablar de uno de los grandes clásicos del cine bélico y, al mismo tiempo, de uno de los rodajes más caóticos de la historia. La ambición de Francis Ford Coppola por adaptar la novela El corazón de las tinieblas convirtió la producción en una experiencia extrema marcada por retrasos, conflictos personales, problemas de salud (y drogas) y un proceso creativo al borde del colapso.

Estrenada en 1979, la película no solo redefinió el cine sobre la guerra, sino que también dejó una leyenda detrás de las cámaras que todavía hoy sigue fascinando a quienes se acercan a conocerla.

¿De qué trata la cinta? La película nos traslada hasta la guerra de Vietnam. Allí se encuentra el joven capitán Willard (Martin Sheen), un oficial de los servicios de inteligencia del Ejército estadounidense al que se le encomienda la misión de encontrar al coronel Kurtz (Marlon Brando) en Camboya. Su objetivo no es solo encontrarlo, sino eliminarlo. Al parecer, el soldado ha perdido por completo la cordura y se considera el dios de una tribu local, los Montagnard. El viaje de Willard por el río y la selva se convierte en el eje central de la película y refleja su descenso psicológico hacia la locura. En el camino, repasa el expediente de Kurtz y descubre el cambio que se ha producido en el que fuera un brillante soldado: ha decidido actuar sin límites morales ni normas militares. Para el excoronel, la única forma de ganar es aceptar plenamente el horror, una forma de pensar que hace dudar al propio Willard.

Una producción que prometía ser breve y acabó siendo una odisea El rodaje se llevó a cabo principalmente en Filipinas y estaba previsto que duraría unas seis semanas. Sin embargo, la producción se acabó alargando y terminó un año y medio más tarde. Entre los motivos, un tifón destruyó parte de los decorados y obligó a detenerlo todo durante meses. A ello se sumaron diversos problemas técnicos. Por ejemplo, que en Filipinas no existían laboratorios profesionales de revelado, lo que obligó a Coppola a rodar durante meses a ciegas, sin ver el material filmado hasta regresar a Estados Unidos. Imagen del rodaje de 'Apocalypse Now'. A los incidentes materiales comenzaron a sumarse otros personales. Un entonces poco conocido Martin Sheen sufrió un infarto durante el rodaje, aunque desde el equipo se describió como un episodio de "agotamiento por calor" para no atraer a la prensa. También padeció malaria, lo que hizo que un sacerdote filipino le diera la extremaunción. Estuvo semanas convaleciente, así que el director tuvo que recurrir a su hermano para grabar su voz y rodar algunas escenas, la mayoría oscuras y por las que no recibió ninguna acreditación. No fue lo único por lo que pasó Sheen: el actor tuvo que hacer frente a problemas de alcoholismo. En una de las escenas iniciales, en la que se le ve golpeando un espejo, estaba completamente borracho. Fue una secuencia improvisada y fue él mismo el que pidió al equipo que dejara las cámaras grabando para captar su pérdida de control emocional. El alcohol no fue la única droga presente en el set. Sam Bottoms, que interpreta al tripulante y surfista Lance, reconoció haber utilizado marihuana, LSD y anfetaminas, entre otras, para soportar las largas jornadas nocturnas a las que se veían sometidos.

Coppola, al límite Uno de los mayores desafíos para Francis Ford Coppola fue trabajar con Marlon Brando. El actor llegó al rodaje sin haber leído El corazón de las tinieblas, la novela de Joseph Conrad en la que se basa la película, ni tampoco el guion. Fue el director estadounidense el encargado de leérselo durante varias jornadas. Solo permaneció unas semanas en Filipinas, a diferencia de otros compañeros, y además cobró la mitad de su salario por adelantado, antes incluso de pisar las islas. Marlon Brando en un fotograma de 'Apocalypse Now'. Otro de los desplantes llegó con el peso de Brando: había engordado 40 kg, una circunstancia que chocaba con su personaje, Kurtz, descrito como una persona alta y delgada. Coppola y el equipo se vieron obligados a utilizar juegos de iluminación y encuadres para ocultar su físico. El mal rollo evidente entre ambos obligó a que Jerry Ziesmer, el asistente del director, supervisara sus escenas para no cruzarse con él. La presión económica y creativa llevó a Coppola a una situación extrema. Durante el rodaje confesó haber tenido pensamientos suicidas mientras veía cómo el proyecto se descontrolaba. El director también tuvo que afrontar un enorme sobrecoste y puso siete millones de dólares de su propio bolsillo para evitar que la película se cancelara. Por si fuera poco, el proceso de posproducción se extendió durante tres años, con más de 200 horas de metraje acumulado. Toda esta experiencia quedó documentada por Eleanor Coppola, la esposa del director, en un documental donde se recogen los momentos más tensos de la producción.

Un proyecto lleno de escenas memorables El guionista John Milius escribió una de las frases más recordadas: "Me encanta el olor del napalm por la mañana". Él mismo pensó que sería eliminada por exagerada, pero terminó convirtiéndose en un símbolo de la película. De hecho, el napalm, un líquido inflamable más potente que la gasolina, es uno de los elementos más recordados de la guerra de Vietnam. La escena está acompañada por La cabalgata de las valquirias, de Richard Wagner, y se convirtió en una de las secuencias más emblemáticas de la historia del cine. De película - RNE De película - Fin de Semana De Películas - 04/07/20 Escuchar audio La escena pudo haberse quedado fuera tras las múltiples versiones que propuso Coppola. Años después del estreno original, el director siguió revisando el montaje. En 2001 presentó en Cannes Apocalypse Now Redux, una versión con 49 minutos adicionales de escenas eliminadas. En 2020, coincidiendo con el 40º aniversario, lanzó Apocalypse Now: Final Cut, un montaje intermedio pensado como edición definitiva.

Otros intentos de adaptar la novela En el Festival de Cine de Cannes de 1979, donde la película ganó la Palma de Oro, Coppola resumió la experiencia con una frase que se volvió histórica: "Mi película no es sobre Vietnam. Es Vietnam". No fue el único premio que recibió la cinta: dos Oscar a Mejor sonido y Mejor fotografía, y tres Globos de Oro, entre ellos a Mejor dirección. Robert Duvall, ya fallecido y que dio vida al coronel Kilgore, fue el actor que más galardones recogió: un Globo de Oro y un BAFTA. Antes de Coppola, el director Orson Welles había intentado adaptar el mismo libro en 1939. El estudio rechazó su propuesta por considerarla demasiado cara, lo que llevó al cineasta a desarrollar otro proyecto: Ciudadano Kane. Décadas después, Coppola sí logró llevar esa historia a la pantalla, aunque el precio creativo y personal fue enorme.