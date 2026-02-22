Avance semanal de 'La Promesa' del 23 al 27 de febrero: Leocadia destapa la mentira de Jacobo

Las llegadas de Ciro y Julieta han revolucionado La Promesa. A partir de ahora, el sobrino del marqués se encargará de gestionar la finca, dejando a Leocadia en fuera de juego. Por su parte, Julieta ha impresionado y descolocado a Manuel a partes iguales. Su llegada dejó al heredero totalmente sorprendido, pero más aún la relación que mantiene con Ciro: ¡es su esposa! ¿Cuál será el próximo paso de Manuel de Luján? Si quieres saber lo que va a pasar del 23 al 27 de febrero aquí te dejamos el avance de los episodios 781 al 784.

Avance del capítulo 781 del lunes 23 de febrero Ante la sorpresa de todo el mundo, Jacobo toma la decisión de quedarse porque no quiere ver sufrir a Martina. Esta y Adriano celebran la noticia, aunque quizás no sea lo más apropiado dadas sus circunstancias. Curro y Ángela escriben de una vez la carta al rey con el objetivo de recuperar la baronía, aunque el muchacho duda de si enviarla o no. Cristóbal consigue que Ángela se abra con él y le cuente sus temores por Curro. Virtudes, por su parte, se despide de Simona y Candela y se marcha de La Promesa. Teresa no consigue que las cocineras levanten cabeza... Julieta y Ciro hablan de Manuel: para ella es un apasionado que vive de lo que le gusta; para él, una persona rara. Leocadia se resiste a hacer el traspaso de poder de las tierras y la situación se tensa con Alonso. Petra le dice a Martina que sabe el verdadero motivo por el que no se van a Nueva York. La Promesa: Curro y Ángela escriben la carta al rey

Avance del capítulo 782 del martes 24 de febrero Petra pide a Martina ayuda económica para el refugio. ¿Aceptará la muchacha? Curro decide no enviar la carta al rey todavía. Ángela confiesa a Leocadia que siente alivio por ello… ¡y Lorenzo lo oye! Martina agradece a Jacobo que anulara el viaje y garantiza a Curro que controlará sus sentimientos hacia Adriano porque se siente en deuda con su prometido. Julieta vuelve a las cocinas para visitar a Candela y Simona y el mayordomo le recuerda que no tiene por qué bajar al servicio. Pía confiesa al ama de llaves que sus sentimientos hacia Ricardo se están enfriando... Samuel cuenta a María que Cristóbal le ha presionado para que los convenza de casarse cuanto antes. Finalmente, Ciro y Leocadia se reúnen para hacer el trasvase de poder. La señora rabia al enterarse de que el sobrino del marqués se llevará el 10% por el trabajo. ¿Tendrá ya en mente su próximo paso? La Promesa: Ciro y Leocadia se reúnen para hacer el trasvase de poder

Avance del capítulo 783 del miércoles 25 de febrero Leocadia cuenta a Jacobo que Ciro se va a llevar un porcentaje por la gestión de las tierras y recrimina a Alonso que ella nunca sacó ningún beneficio. María propone a Samuel que los case otro cura y Carlo los pilla charlando… de nuevo. La doncella le explica que a ella y al cura los une una profunda amistad. Cristóbal sigue avanzando en su relación personal con Ángela y Teresa los ve. Martina escribe a Margarita para decirle que se ha quedado en La Promesa y que Jacobo es su prioridad. La muchacha decide marcar distancias con Adriano... Santos entrega a Vera una carta de Lope donde él reconoce sus mentiras. ¡La doncella rompe a llorar! Lorenzo revela a Curro que ha escuchado a Ángela decir que se sintió aliviada porque no va a contactar con el rey. ¿Cuál será su reacción? La Promesa: Lope reconoce a Vera sus mentiras en una carta t