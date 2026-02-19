'Una femmina. Código de silencio', la película de ficción que cuenta la terrible realidad de la 'Ndrangheta

Rosa (Lina Siciliano) no conoce qué hay más allá de los muros que su familia ha levantado alrededor de su granja en Calabria, al sur de Italia. Ni los físicos ni los simbólicos. Los misterios que rodean la muerte de su madre la persiguen cada noche en forma de pesadillas, mientras su abuela, sus tíos y su primo se aferran a un silencio férreo. Tras una nueva noche de terror, la joven comprende que solo hay una salida obligar a que la verdad salga a la luz cueste lo que cueste.

La tarea no será fácil y más cuando su familia está ligada a la 'Ndrangheta, la mafia que controla la zona. Su tío Salvatore (Fabrizio Ferracane), un hombre autoritario, machista y paternalista, mantiene sometido a todo el clan y está enfrentado con Ciccio (Vincenzo Di Rosa), el líder de otra facción. Entre ambos clanes se impone una tensa calma que Rosa aprovechará para dinamitar un equilibrio sostenido sobre el miedo.

Desconfiada del género masculino —"Los hombres son nuestra desgracia, Ro", le recuerda su tía Rita—, Rosa solo encuentra apoyo en Gianni (Mario Russo), el único que la anima a rebelarse contra su tío. "¿Tanto daño te he hecho? Esta es una familia de miserables. Miserable era tu madre y miserable eres tú", le espeta Salvatore en uno de los enfrentamientos que marcan la escalada de violencia.

Una historia que se nutre de hechos reales Una femmina. Código de silencio, la ópera prima en solitario de Francesco Costabile, arranca con una dedicatoria a las víctimas de la 'Ndrangheta. Una de ellas, Maria Concetta Cacciola, inspira el punto de partida de esta historia, aunque el relato ha sido libremente adaptado. "La llamada inicial de la madre está tomada de una interceptación telefónica real. El resto de la película es una interpretación de la realidad. Todo se transfigura, intentando no perder nunca de vista la credibilidad de los hechos", explicaba el cineasta italiano a Tiempo Argentino. Rosa y su abuela Berta en 'Una femmina. Código de silencio'. RTVE Este y otros relatos están plasmados en Fimmine ribelli (Mujeres rebeldes), la investigación del periodista Lirio Abbate que recoge testimonios como el de Cacciola. El propio Abbate firma el guion junto a Edoardo De Angelis y Serena Brugnolo. Los tres fueron nominados al David di Donatello a Mejor guion adaptado, mientras que Costabile obtuvo una candidatura a Mejor ópera prima. Tanto la Maria real como la ficticia (Francesca Ritrovato da vida a Cetta) intentaron abandonar la 'Ndrangheta y pedir ayuda a la policía. "Te están usando", le advierte su madre Berta (Anna Maria De Luca) para que se eche atrás. Cetta se arrepiente y regresa junto a su hija Rosa, pero poco después se produce su misteriosa muerte.

Una interpretación que sostiene la película Los continuos secretos y la ambigüedad moral de los personajes se traducen en una puesta en escena de planos deliberadamente emborronados, que impiden al espectador acceder a una imagen nítida y completa de lo que sucede. La música de Valerio Camporini, por momentos claustrofóbica, refuerza la sensación de asfixia que envuelve a la protagonista. Sobre ese clima opresivo se sostiene la interpretación de Lina Siciliano, que carga con el peso emocional del relato. La crítica ha aplaudido su trabajo y la señala como uno de los nombres emergentes del cine italiano. Su Rosa encarna la determinación de aquellas mujeres que desafiaron un destino aparentemente inamovible. Lina Siciliano y Mario Russo comparten pantalla en 'Una femmina'. RTVE