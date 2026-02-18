Juegos Olímpicos de Invierno 2026: qué ver el jueves 19 de febrero en RTVE Play
- Oriol Cardona, sobre todo, y Ana Alonso pelearán por medallas, por el top 10 lo harán Ot Ferrer y María Acosta
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 están teniendo lugar del 6 al 22 de febrero en las montañas italianas. El jueves 19 de febrero es un día marcado en el calendario de los españoles porque podría caer la primera medalla de estos Juegos y la sexta de la historia de nuestros deportes de invierno. Oriol Cardona es el que más opciones tiene en el esquí de montaña, pero también estarán Ot Ferrer, Ana Alonso y María Acosta.
Como casi todos los días desde que empezaron estos Juegos, la noticia más destacada es Johannes Klaebo. Quinto oro en Milano Cortina, diez en total y doce medallas olímpicas con 29 años. No tiene techo. Ya es el deportista con más oros de la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Ocho finales
Los platos fuertes de la jornada serán las siete finales que se podrán ver en RTVE Play. El punto más álgido será la final femenina de hockey sobre hielo entre las dos mejores selecciones del planeta: Estados Unidos y Canadá. El 'Team USA' dejó en el camino a Suecia con un contundente 5-0 y sus vecinos del norte sufrieron más para doblegar a Suiza por 2-1. Las europeas jugarán por el bronce.
Las finales masculina y femenina de esprint de esquí de montaña trae el récord de participación española en una jornada de los Juegos, con cuatro representantes. También tendremos la final de saltos de trampolín largo por equipos de combinada nórdica, las masculinas de aerials de esquí acrobático y de 15000 m de patinaje de velocidad y la femenina individual de patinaje artístico. Además de las clasificaciones masculinas de aerials y halfpipe, también la femenina, en esquí acrobático y Para finalizar, el repaso diario de la jornada en Milano Cortina en Juegos, con Ernest Riveras y Paula Fernández Ochoa.
Los mejores atletas
El suizo Rémi Bonnet es el mayor rival de Oriol Cardona en la prueba de esprint de esquí de montaña, aunque también puede dar pelea el francés Thibault Anselmet. Ana Alonso también está entre las favoritas de la prueba femenina, junto a la francesa Emily Harrop y la suiza Marianne Fatton. Ot Ferrer y María Acosta deberían estar en el top 10.
Noruega es la gran favorita en salto de trampolín largo de combinada nórdica y Austria y Alemania siempre están a buen nivel. Los chinos dominan el aerials con tres candidatos a un posible triplete: Qi Guangpu, Jiaxu Sun y Tianma Li. El estadounidense Jordan Stolz podría sumar su tercer oro de estos Juegos en 1500 m, tras los conseguidos en 500 y 1000 metros.
La joven japonesa Ami Nakai, de solo 17 años, lidera el programa corto y amenaza el reinado de su compatriota Kaori Sakamoto y la estadounidense Alysa Liu. La capitana y leyenda Marie-Philip Poulin llevó con sus dos goles a las campeonas olímpicas, Canadá, a una nueva final de hockey sobre hielo en la que Estados Unidos llega como favorita por su impecable torneo en Milano Cortina.
Pruebas que se pueden ver en RTVE Play el jueves 19 de febrero:
Pulsa en el link que quieras e irás al directo de la competición que elijas
- 9:10 COMBINADA NÓRDICA. Saltos de trampolín largos por equipos
- 9:50 ESQUÍ DE MONTAÑA. 1ª ronda. Sprint (M) y (F)
- 10:30 ESQUÍ ACROBÁTICO. Freestyle. Clasificación halfpipe (M)
- 11:00 ESQUÍ ACROBÁTICO. Freestyle. Clasificación Aerials (M)
- 12:55 ESQUÍ DE MONTAÑA. Final sprint (M) y (F)
- 14:00 COMBINADA NÓRDICA. Final saltos de trampolín largos por equipos
- 14:00 ESQUÍ ACROBÁTICO. Freestyle. Final aerials (M)
- 14:40 HOCKEY HIELO Bronce: Suiza - Suecia (F)
- 16:30 PATINAJE DE VELOCIDAD. Final 1500 m (M)
- 19:00 PATINAJE ARTÍSTICO. Final individual (F)
- 19:05 CURLING (equipos a definir) (M)
- 19:10 HOCKEY HIELO Final: Estados Unidos - Canadá (F)
- 19:30 ESQUÍ ACROBÁTICO. Freestyle. Clasificación halfpipe (F)
- 23:00 Milano Cortina en Juegos
Hora y dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 tienen lugar desde el 6 hasta el 22 de febrero de 2026, se podrán ver las competiciones más destacadas en directo en Teledeporte y en RTVE Play hay hasta cuatro señales simultáneas para que no te pierdas nada de las más de 500 horas de emisión. También tienes la mejor información de última hora en RNE y RTVE.es/deportes.