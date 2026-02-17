Carlo Costanzia sorprende con su atrevido "striptease" a Samantha Vallejo-Nágera: "No estoy acostumbrada"
- El actor convirtió la recta final de la prueba en el momento más divertido del programa con una coreografía improvisada.
- No te pierdas este y otros momentos completamente gratis en RTVE Play
Mientras el equipo de Palito Dominguín y Lucía Dominguín ultimaba los detalles de su espacio, el ambiente se animó hasta desembocar en un divertido “striptease” improvisado de Carlo Constanzia ante una Samantha Vallejo-Nágera algo avergonzada.
Todo comenzó cuando, entre risas, Colate y Mar Flores recordaron una noche “del siglo pasado” en la plaza de los Cubos en Madrid. Un momento de confidencias y anécdotas del pasado que les llevó a bromear incluso con lo distinta que habría sido la vida de Mar si hubieran llegado a bailar juntos. En medio del juego, Samantha intervino afirmando que si Mar bailaba con Colate, ella lo haría con Carlo tranquilamente. Y fue entonces cuando Constanzia reveló que había interpretado a un stripper en un proyecto televisivo.
Esto llevó a Samantha a pedirle como broma que recreara el número. Cuando los jueces se acercaron a evaluar el espacio encontraron a Samantha, subida a una escalera, anunciando que era “el momento perfecto” para que Carlo cumpliera su promesa.
Carlo se acercó sin dudarlo
En un gesto coreografiado, completamente teatral, pasó una pierna por encima de Samantha provocando la risa general del equipo. Ella se tapó los ojos afirmando que no estaba “acostumbrada” y que había tenido que cerrarlos “de la vergüenza”. El numerito improvisado se convirtió en el momento más desenfadado de la noche y en un respiro entre la tensión habitual del concurso. Junto a esto, hay que recordar que el jurado quiso aplaudir la buena que energía que había habido en el equipo del que era partícipe. Así como el buen trabajo de todos, la implicación desde el primer momento y el gusto a la hora de seleccionar los colores con los que desarrollar el reto.