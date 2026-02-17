Carlo Costanzia sorprende con su atrevido "striptease" a Samantha Vallejo-Nágera: "No estoy acostumbrada"

Mientras el equipo de Palito Dominguín y Lucía Dominguín ultimaba los detalles de su espacio, el ambiente se animó hasta desembocar en un divertido “striptease” improvisado de Carlo Constanzia ante una Samantha Vallejo-Nágera algo avergonzada.

Todo comenzó cuando, entre risas, Colate y Mar Flores recordaron una noche “del siglo pasado” en la plaza de los Cubos en Madrid. Un momento de confidencias y anécdotas del pasado que les llevó a bromear incluso con lo distinta que habría sido la vida de Mar si hubieran llegado a bailar juntos. En medio del juego, Samantha intervino afirmando que si Mar bailaba con Colate, ella lo haría con Carlo tranquilamente. Y fue entonces cuando Constanzia reveló que había interpretado a un stripper en un proyecto televisivo.

Esto llevó a Samantha a pedirle como broma que recreara el número. Cuando los jueces se acercaron a evaluar el espacio encontraron a Samantha, subida a una escalera, anunciando que era “el momento perfecto” para que Carlo cumpliera su promesa.