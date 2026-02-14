Isabel Coixet adapta al cine 'Tres cuencos', la última novela de Michela Murgia

Se enamoran de una figura de cartón o de un soldado en miniatura, odian a los niños aunque los lleven en el vientre, abandonan a una mujer pero permanecen prisioneros de ella, vomitan amor y rabia, se autolesionan, traicionan, enferman. Estos son algunos de los personajes que conforman el libro de relatos Tres cuencos (Altamarea) de Michela Murgia. Las historias se funden las unas en las otras, y todos los protagonistas están marcados por algún cambio que los obliga a encontrar formas inéditas de supervivencia emocional.

Tres cuencos fue el último libro que publicó la escritora y política italiana Michela Murgia (1972-2023), a quien la crítica integró como parte de la nouvelle vague de la literatura sarda. Fue una de las intelectuales más destacadas de la cultura italiana por su activismo feminista y por los de los derechos civiles de diversas comunidades, promoviendo la igualdad de género o la lucha contra el fascismo.

15.22 min Cafè d'idees - Isabel Coixet ens presenta la pel·lícula 'Tres adioses'