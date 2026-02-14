Isabel Coixet adapta al cine 'Tres cuencos', la última novela de Michela Murgia
- La directora de cine Isabel Coixet lleva al cine última novela que Michela Murgia escribió antes de morir
- Los doce relatos breves de Tres cuencos se transforman en Tres adioses en la gran pantalla
Se enamoran de una figura de cartón o de un soldado en miniatura, odian a los niños aunque los lleven en el vientre, abandonan a una mujer pero permanecen prisioneros de ella, vomitan amor y rabia, se autolesionan, traicionan, enferman. Estos son algunos de los personajes que conforman el libro de relatos Tres cuencos (Altamarea) de Michela Murgia. Las historias se funden las unas en las otras, y todos los protagonistas están marcados por algún cambio que los obliga a encontrar formas inéditas de supervivencia emocional.
Tres cuencos fue el último libro que publicó la escritora y política italiana Michela Murgia (1972-2023), a quien la crítica integró como parte de la nouvelle vague de la literatura sarda. Fue una de las intelectuales más destacadas de la cultura italiana por su activismo feminista y por los de los derechos civiles de diversas comunidades, promoviendo la igualdad de género o la lucha contra el fascismo.
De los relatos al cine
“Soy una lectora un poco compulsiva“
Al leer esas historias sobre duelos, despidos, cicatrices, enfermedades y pérdidas, Isabel Coixet vio el potencial cinematográfico de los relatos. Tres cuencos recuerda a otros libros de caídas vitales bruscas como El Crack-Up, de F. Scott Fitzgerald, o El año del pensamiento mágico, de Joan Didion. «Los caminos a la dirección son muy difíciles», cuenta Isabel Coixet en su entrevista a Página Dos. «Sin embargo, para un productor o una plataforma, la adaptación de un libro supone una cierta garantía de que hay una trama interesante. Es más fácil que te produzcan una adaptación de un libro que un guion original. Yo soy una lectora un poco compulsiva, y no puedo evitar ver las historias con la mirada del cine».
El rodaje de la película de Isabel Coixet (que también adaptó al cine Un amor, de Sara Mesa) arrancó en Roma en marzo de 2025. Dos de sus protagonistas son Marta y Antonio, una pareja que se separa tras lo que parece una discusión trivial. Marta (Alba Rohrwacher) reacciona a la ruptura encerrándose en sí misma. El único síntoma que no puede ignorar es su repentina falta de apetito. Mientras, Antonio (Elio Germano), un chef al alza, no consigue olvidarla a pesar de haber sido él quien terminó la relación.
Michela Murgia se diplomó en una escuela técnica y realizó estudios de Teología. Su primera novela, La acabadora (2009), se convirtió en un fenómeno literario, ampliamente celebrado por crítica y público; encabezó durante semanas las listas de libros más vendidos y obtuvo numerosos galardones, entre ellos el Premio Campiello, uno de los más prestigiosos en lengua italiana. En el campo del ensayo, volvió a cosechar un gran éxito con Instrucciones para convertirse en fascista (2018).