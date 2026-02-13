Julio Basulto: "Hoy comer de todo es malsano"

Para comer sano hay que comer de todo. ¿Quién no ha pronunciado o escuchado alguna vez este 'mantra' de la alimentación? Hace décadas esta frase pudo ser cierta, dada la escasez de ciertos nutrientes en la dieta de entonces, pero hoy en día, tal como ha explicado Julio Basulto en Mañana más, se ha convertido en un mito.

"Hoy comer de todo es comer malsano. La ciencia demuestra que, tanto en niños como en adultos, cuanto más variado es tu carro de la compra más posibilidades hay de que, uno, tengas muchos productos malsanos dentro y, dos, de que acabes engordando", advierte el dietista-nutricionista, que acaba de publicar un nuevo libro, Todos gordos (con perdón) (Vergara).

En sus páginas, Basulto subraya las dificultades de mantener una dieta saludable en una sociedad que empuja al consumo de productos ultraprocesados y asegura que "la obesidad no se elige", una afirmación "anticientífica y falsa". Además, recuerda que "la salud no se mide en kilos, se mide en hábitos".

23.59 min Mañana más - Julio Basulto: "La salud no se mide en kilos"

Las trampas de los supermercados Si un médico nos diagnostica exceso de peso, además de recurrir a la ayuda de un nutricionista, Basulto nos da tres consejos: apuntar lo que se come, anotar el ejercicio físico realizado y vigilar el número de kilos. "Salvo en personas menores de edad y personas con riesgo de trastorno comportamental alimentario, se sabe que el autocontrol del peso ayuda a evitar que de repente te despistes y peses seis kilos más que hace un año". El experto también nos alerta de las trampas de los supermercados. Técnicas como el nag factor o "factor fastidio" —la colocación de determinados productos a la altura de los ojos de los niños para que estos fuercen a los padres a meterlos en la cesta— pueden hacer recomendable la compra online. Si de todos modos se opta por acudir al establecimiento, es conveniente tanto hacer una lista como entrar sin hambre para evitar caer en tentaciones. En este sentido, Basulto también llama la atención sobre los cheat meals o "comidas homenaje". "En un solo día te aseguro que vas a estropear seis días previos. Tienes que pensar que es algo realmente esporádico, algo de pocas veces al año, no algo de pocas veces a la semana", señala.