Por qué no deberías consumir edulcorantes según Julio Basulto

¿Los edulcorantes son malos o buenos? ¿Producen cáncer de vejiga? ¿Puedo cambiar el azúcar por sacarina o estevia y mejorará mi problema de sobrepeso o de riesgo cardiovascular? Estas son algunas de las preguntas que recibe Violeta Ramírez Arroyo en su consulta de atención primaria. A raíz de la publicación de una guía sobre los edulcorantes bajos en calorías por parte de la OMS, la doctora ha explicado cómo afronta estas cuestiones en la “Vida sana” de Las tardes de RNE, junto a Carles Mesa y Julio Basulto.

“Tienes que dejar de tomar tantos ultraprocesados y acostumbrarte a los sabores de las cosas”, ésta es la respuesta que da a sus pacientes Ramírez Arroyo, que también es Coordinadora del Grupo de Trabajo y Alimentación de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Explica que parece “muy evidente”, pero que los consumidores “siempre vamos buscando la manera de seguir tomando demasiado azúcar, potenciar el sabor dulce de los alimentos”.

A continuación el dietista y nutricionista ha analizado las principales claves que la Organización Mundial de la Salud señala en su documento:

¿Y cómo endulzamos? Con nada. ¿Y si quiero endulzar? Reducir poco a poco la cantidad para que al final el paladar se acostumbre a que no tenga estos sabores.

¿Por qué no se aplica en otros “edulcorantes calóricos”, como “el azúcar, la miel, la panela o la melaza” o en “los azúcares bajos en calorías o los alcoholes de azúcar (polioles)”? Porque ya existe otra guía que lo aborda en estos casos, señala el dietista y nutricionista.

Algunas de las creencias erróneas sobre el consumo de los edulcorantes es que son buenos “para adelgazar” o que “la estevia va a curar su diabetes”, advierte el dietista y nutricionista y añade que “no hay pruebas” y que “se desaconseja, es decir, no haga esto para controlar su peso corporal, ni para prevenir ni tratar la diabetes tipo 1 o tipo 2”.

¿Qué es el principio de precaución?

“La recomendación de la OMS se fundamenta en el llamado principio de precaución al que estamos obligados a cumplir tanto las organizaciones sanitarias como las y los profesionales sanitarios. ¿Qué dice este principio de precaución, que aparece en la Ley General de Salud Pública? Cuando hay indicios fundados de una posible afectación grave de la salud, aún cuando las pruebas sean débiles, tenemos la obligación de dar el consejo de disminuir su consumo, o en este caso, de desaconsejar su consumo”, explica el dietista y nutricionista.

“¿Cuál es el beneficio de tomar edulcorantes bajos en calorías? Ninguno, la OMS lo ha dicho. ¿Cuál es el posible riesgo? Las pruebas no son muy sólidas”, cuenta Basulto. “No han cogido a 2000 personas y les han obligado a tomar edulcorantes y a otras 2000 a no tomarlas, y las han seguido diez años o 20 años. Esto no se ha hecho”.