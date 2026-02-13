Enrique Fortún: "Interpretar a Lope en 'La Promesa' me ha cambiado la vida"

¡Hemos descubierto toda la verdad sobre la marcha de Lope de La Promesa! Aunque, en un principio, Vera – y el resto de compañeros – pensaban que Teresa y Cristóbal habían despedido al cocinero, ¡no fue así! Recientemente, el ama de llaves ha confesado a Vera toda la verdad: Lope decidió marcharse. Hemos hablado con Enrique Fortún, actor que da vida a este personaje, sobre su paso hasta ahora por la ficción. ¡No te pierdas la entrevista completa!

Así recuerda sus primeros días en La Promesa Enrique forma parte del elenco de la ficción desde el primer día – empezó siendo lacayo y terminó convirtiéndose en cocinero -. La primera vez que pisó los platós lo hizo muy bien acompañado: con Amanda (una de las coaches), Carmen Flores (que interpreta a Simona) y Teresa Quintero (Candela en la serie). “No estaba todo terminado, pero ya empezábamos a imaginar lo que iba a ocurrir aquí dentro”, asegura. El actor no olvidará nunca – tal y como nos confiesa – la llamada en la que le comunicaron que iba a formar parte del elenco: “Estaba en el sofá de mi casa y me llamó mi representante para comunicarme la noticia. En ese momento, empecé a imaginar todo lo que iba a pasar aquí. Pero, sobre todo, sentí la satisfacción de poder vivir de mi sueño. Fue uno de los mejores días de mi vida”, confiesa.

La preparación del personaje En los inicios, Lope trabajaba como lacayo. Con el paso del tiempo, acaba convirtiéndose en cocinero. ¿Cómo se ha preparado Enrique este personaje desde el principio? “Con mucho esfuerzo. El personaje tenía que ser muy bonachón, ciertamente tímido, muy torpe… Pero, sobre todo, me enganché mucho en que el personaje tenía que transmitir mucha simpatía”, asegura el actor. En muchas ocasiones, el actor aprende cosas del personaje. Este ha sido el caso de Enrique, tal y como nos cuenta: “Nos parecemos en la lealtad que el personaje demuestra con su familia. Yo también me considero muy leal a los míos. Admiro muchas cosas de Lope. Es muy buena gente y está dispuesto a ayudar a todo el mundo”. Además, el actor no ha querido dejar pasar la oportunidad de confesarnos el cambio que ha dado su vida desde que empezó a interpretar a Lope: “Me ha cambiado la vida en todos los aspectos. Estoy muy orgulloso de esta etapa tan preciosa. Es un sueño cumplido”.