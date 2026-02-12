Juegos Olímpicos de Invierno 2026: qué ver el viernes 13 de febrero en RTVE Play

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 están teniendo lugar entre el 6 y el 22 de febrero en las montañas italianas. El gran momento del séptimo día de competición ha sido la final de halfpipe de Queralt Castellet y ha dejado la rabia de ver a Lucas Eguibar ser tirado por Nathan Pare mientras competía y quedar injustamente sin opciones. El norteamericano fue descalificado. Este viernes tendremos otra oportunidad de ver a un español: Bernat Sellés, en 10km esquí de fondo.

El austriaco Alessandro Haemmerle, que ha repetido el oro de Pekín 2022; el canadiense Eliot Grondin, plata, y el austriaco Jakob Dusek, bronce, han dejado fuera de las medallas al joven francés Aidan Chollet, de 21 años. Su hermano menor, Jonas, de solo 17 años, ha sido sexto. La italiana Francesca Lollibrigida ha logrado su segundo oro en patinaje de velocidad.

Seis finales que repartirán medallas Los platos fuertes de la jornada serán las siete finales que se podrán ver en RTVE Play. Las finales masculinas de 10 km de esquí de fondo, de 10 km de biatlón, de 10000m de patinaje de velocidad, la individual de patinaje artístico y skeleton y la femenina de cross de snowboard. Otro día más para permanecer en el sofá calentito disfrutando de los deportes de invierno gratis en TVE. Además, habrá dos partidos de curling entre Gran Bretaña e Italia y Canadá frente a Suecia, la clasificación, octavos, cuartos y semifinales del femenino de cross de snowboard, el duelo escandinavo de Finlandia contra Suecia de hockey sobre hielo y las primeras mangas femeninas del skeleton. Para cerrar la jornada, podrás disfrutar de lo mejor del día en el programa Milano en Juegos, con Ernest Riveras y Paula Fernández Ochoa.

Los mejores atletas Charlotte Bankes buscará, en sus cuartos Juegos, la medalla que se le resiste y la italiana Michela Moioli es su máximo rival para conseguirlo. Curiosamente, serán los segundos Juegos de Bankes representando a Gran Bretaña y en los dos anteriores participó como atleta francesa. Se extrañará a la mítica figura del snowboard, la estadounidense Lindsey Jacobellis, actual campeona olímpica y cinco veces campeona del mundo. A sus 40 años no está retirada, pero renunció a esta cita por el nacimiento de su hijo en julio de 2025. El noruego Johannes Klaebo puede sumar su tercera medalla de oro en estos Juegos y competir por el trono de Franjo von Allmen. De subirse al podio, sería el décimo metal olímpico de esta leyenda viva del esquí de fondo y opta al octavo de oro. Los noruegos Johannes Thingnes Bo y Sturla Holm Lægreid, que confesó una infidelidad tras ganar su bronce, son los máximos candidatos en biatlón. El campeón mundial italiano Davide Ghiotto es la gran esperanza de los anfitriones para lograr otro oro en 10000m de patinaje de velocidad. El estadounidense Ilia Malinin, a sus 21 años, puede conseguir su segunda medalla de oro en estos Juegos y solo verle sobre la pista de patinaje artístico ya merece la pena.