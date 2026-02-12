Migración y fronteras en la novela 'Volverán como fuego', de Ayesha L. Rubio

La escritora Ayesha L. Rubio (Madrid, 1981) decidió dividir su novela en tres partes. La llegada, la permanencia y la huida son el corazón de Volverán como fuego (Random House), su debut en la narrativa de ficción. La autora compone un retrato coral de la experiencia migrante y del desarraigo. Desde las arenas del desierto hasta las sombras de los esclavos en los arrozales, pasando por la voz quebrada de quienes buscan pertenecer, estos relatos alumbran los destellos que sobreviven en la oscuridad de un territorio donde lo humano y lo mítico se confunden.

La novela comienza con una visión. Desde lo alto de una colina, Coyote, tan antiguo como el mundo, contempla la historia de los humanos, que le han sido confiados. «Llegarán nuevas criaturas y esas criaturas serán débiles y blandas, criaturas torpes, que exigirán nuestra atención y sacrificio, pero deberemos cuidarlas y enseñarles a vivir en el nuevo mundo. (…) Con la primera luz, las Criaturas llegaron. Los Animales les enseñaron a escuchar, a moverse en silencio, a correr ágiles como ellos. Les enseñaron a observar el verde de las hojas y el rojo de los frutos. Las Criaturas distinguieron sus olores y sabores». La escritora ha querido plasmar con sensibilidad y crudeza el sentimiento de pérdida, choque cultural y adaptación emocional del migrante.

