Emigrar por necesidad: el valor de afrontar una vida nueva

La migración supone un reto valiente y un desafío emocional. Abandonar tu país de origen para comenzar una vida nueva en otro conlleva períodos de adaptación, incertidumbre y duelo con tus seres más queridos. ¿Qué historias hay detrás y cómo se puede ayudar?

En Mente abierta, María Torres ha abordado la experiencia migratoria desde una perspectiva humana, emocional y social para comprender lo que significa migrar en términos psicológicos, pero también para conocer las vivencias de quienes han pasado por ello. Millones de historias detrás de un fenómeno que, junto con el psicólogo clínico Edu Torres, la presentadora ha analizado a través de los relatos de varios oyentes que han vivido este proceso y que se han prestado a contar su caso en RNE.

En términos generales, emigrar conlleva emprender un viaje "que supone una ruptura con un montón de cosas como la familia, las raíces, o el entorno. Con lo cual podemos asumir que emigrar implica una ruptura con la propia identidad, porque dicen que el que viaja y cambia de país nunca vuelve a ser el mismo", explica el psicólogo.

A esa definición podría acogerse Reina, una mujer nicaragüense con apenas un año en España que tuvo que desplazarse a nuestro país dejando atrás todo lo que tenía. "Dejé a mi familia, mi hijo, mi profesión. Dejé mis sueños. Dejé todo. Solo cargué una mochila al hombro y me vine", narra.

En ese proceso, la protagonista detalla lo que supone afrontar esos duelos: "Extrañar a un hijo es un sentimiento que no se lo deseo a nadie, también a mis hermanas y a ese núcleo familiar que siempre hubo, pero al mismo tiempo es un motor que te ayuda a frenar en lo que no debes hacer", señala la protagonista, que además incide en que es "algo que vas asimilando con el día a día, proponiéndote metas, porque si te encierras y te bloqueas es cuando te gana la nostalgia y te das cuenta que haber emprendido un viaje tan largo no valió la pena". Por esa razón, cuenta Reina, "hay que empezar a focalizar ese dolor de otra manera y a tratar de sobrellevarlo".