Orlando Bloom y Zoe Saldana viven una peligrosa historia de amor en 'Haven', un atrevido thriller rodado en Islas Caimán

Zoe Saldaña, ganadora del Oscar por su interpretación en Emilia Pérez, es ahora la actriz más taquillera de todos los tiempos, récord que antes tenía Scarlett Johansson. Y Orlando Bloom es una de las estrellas más conocidas de Hollywood, tanto por su trabajo en el cine como por su vida sentimental, tan apetecible para la prensa rosa. Los dos encabezan el reparto de Haven, rodada un año después de Piratas del Caribe: la maldición de la perla negra, en la que el actor interpreta a Will Turner y la actriz interpreta a la pirata Ana María.

Haven está dirigida por Frank E. Flowers, un cineasta independiente nacido en las Islas Caimán, y allí, en su tierra, quiso rodar su primer largometraje, un thriller salpicado con momentos románticos que se vendió en los carteles con el eslogan ¿Puede el amor sobrevivir a la destrucción del paraíso?

La película no intenta dar respuesta a la pregunta, más bien pretende entretener. Es, en palabras de Variety, "una ambiciosa historia de amor con múltiples personajes y un drama de venganza en el submundo ambientado en una isla fugazmente exótica".

Todas las historias de la película En las idílicas costas de las Islas Caimán, Shy y Andrea viven una pasión a espaldas de los padres de ella, que no la aprobarían jamás. Cuando los descubren juntos, Hammer, el hermano de Andrea querrá vengarse. Mientras, un empresario que huye de los federales se ha ocultado en la isla junto a su hija Pippa. Lleva un maletín con un millón de dólares, pero al ser viernes tendrá que guardarlo hasta el lunes, cuando abran los bancos de este paraíso fiscal. Pippa, enfadada por dejar su vida en Miami, conoce a Fritz, un tipo que tiene una importante deuda. Cuando Fritz se da cuenta de que el padre de su amiga maneja mucho dinero traza un plan en el que involucra a la chica, que no es consciente de que está poniendo a su padre en peligro.

Un reparto estelar El director no manejó un holgado presupuesto, pero logró tener un buen plantel de estrellas en su cinta. Junto a Orlando Bloom, que interpreta a Shay, y Zoe Saldaña, que es Andrea, están Bill Paxton como Carl Ridley, Anthony Mackie como Hammer, Victor Rasuk como Fritz y Agnes Bruckner como Pippa. El director quería que Orlando Bloom interpretara a Fritz, pero yo el actor no se identificaba con ese personaje. "Le comenté que me gustaba Shy. Se calló unos instantes y me dijo: ¡Dame 24 horas!. Al día siguiente me llamó y había cambiado el guion para que yo fuera Shy".

Rodar con Zoe Saldaña Saldaña disfrutó rodando en las islas Caimán y valoró la sensibilidad con la que el director orquestó y ambientó la historia. "Soy del Caribe, así que lo que me encantó de esta historia fue lo preciso que fue Frankie en términos de la estructura social de la misma y cómo no hay clase media: o eres rico o eres pobre. También por lo preciso que fue sobre la moral de los personajes, que no tiene nada que ver con el color de la piel, solo con el dinero y la clase social. Es lo mismo que pasa en Hollywood.

El recuerdo de Bill Paxton El primer actor en firmar para la película fue Bill Paxton. Su precipitada muerte en 2017 sacudió especialmente al director, que recordaba cómo se conocieron. "Quedamos en el vestíbulo de un hotel de lujo en Beverly Hills. Yo quería presentarle mi propuesta y convencerlo para participar en la película. Estaba muy nervioso, recién salido de la universidad y sin haber conocido nunca a una estrella de cine. Pero Bill lo hizo fácil. En cuanto me senté y me preparé para empezar a presentar lo que había preparado, se dio cuenta de que estaba muy nervioso, así que me interrumpió y me dijo: 'Oye, escribiste un guion precioso, voy a estar en tu película y te ayudaré a hacerla'. Fue un alivio, y se convirtió en mi mentor y en un buen amigo.