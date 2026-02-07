La increíble y desgraciada historia de la duquesa de Devonshire y las similitudes con la vida de Diana de Gales

Debutó con Bullet Boy, un drama criminal, y se llevó unas críticas excelentes. Luego cambió de estilo y se lanzó al género histórico con una historia real, la de Georgiana Cavendish, duquesa de Devonshire. El director británico Saul Dibb se basó en el libro que Amanda Foreman publicó contando la peculiar historia de esta aristócrata. Se publicó en 1998 y fue un éxito de ventas, y no solo en el Reino Unido.

El libro primero se convirtió en documental para televisión y en una obra para radio teatralizada, con Judi Dench a la cabeza del reparto. Luego llegó la película de Saul Dibb, con guion de Jeffrey Hatcher y Anders Thomas Jensen y con Keira Knightley y Ralph Fiennes como protagonistas de La duquesa. ¿Quién era Georgiana Spencer? ¿Qué parentesco tiene con Diana de Gales?

La duquesa de Devonshire Georgiana Spencer tomó el título de duquesa de Devonshire en 1774, tras contraer matrimonio con el duque. Eran unos años de decadencia y cambios, tanto políticos como sociales, y ella se hizo muy popular más allá del círculo propio de su rango. Pero el poder, el lujoso estilo de vida y el cariño de la gente no lograban apaciguar su tristeza, provocada por un matrimonio decepcionante y frustrante, la indiferencia de su marido y el deber de engendrar un heredero varón. La entrada de Lady Bess en sus vidas derivó en una relación tan incómoda como compleja, que a ella le costó gestionar. A las infidelidades de su marido se unieron las presiones sociales y el molesto escrutinio público, y Georgiana encontró una vía de escape en la pasión que despertó en ella el joven político Charles Grey. Pero la sombra y el poder de su marido ensombrecieron su amor: el duque, que seguía mantenido una relación con Lady Bess, se negó a que Georgiana fuera feliz con Charles Grey y la amenazó con quitarle a sus hijos. Ralph Fiennes

Un reparto británico y con solera La protagonista es Keira Knightley, como Georgiana Cavendish, duquesa de Devonshire. Su partenaire es Ralph Fiennes, que interpreta a Guillermo Cavendish, duque de Devonshire. El papel de Bess Foster lo interpreta Hayley Atwell. Era uno de sus primeros trabajos en el cine: en realidad, el segundo. Había debutado un año antes con El sueño de Casandra, de la mano de Woody Allen. Destaca la impotente presencia de Charlotte Rampling, que se mete en el papel de Lady Spencer, la madre de Georgiana. Completan el reparto principal Dominic Cooper como Lord Grey, Simon McBurney como Charles J. Fox y Aidan McArdle como Richard Brinsley Sheridan. Keira Knightley en 'La duquesa'

Un viaje por la historia La duquesa se centra en el triángulo amoroso que se creó con su marido y su amiga y el intento de romance con Charlers Grey, futuro primer ministro. Pero la película se convierte en una ventana abierta a una época de falsas apariencias, en la que las mujeres apenas tenían derechos y vivían sometidas a la opinión y el escarnio, reducidas, a veces, a meros objetos decorativos. Georgina, que además sufrió el chantaje de su madre, tuvo que tomar una decisión difícil al elegir entre tener a sus hijos o mantener la relación con Charles Grey. "De algún modo fue precursora en la liberación de la mujer, se involucró mucho en el cambio social y la política. Pero junto a esto, estaba la jugadora decadente y compulsiva que perdió millones de libras. Estaba llena de contradicciones y creo que eso hace la historia interesante. Sus luchas internas hacen de Georgiana un personaje muy interesante y sorprendente", dijo la productora Gaby Tana, fascinada con la aristócrata. La actriz Keira Knightley

Georgiana y Diana de Gales Georgiana Spencer (apellido de soltera) nació en Althorp en 1757 y comparte árbol genealógico con Diana de Gales, ya que era la hermana mayor del tatarabuelo de Lady Di, George Spencer, que fue el segundo conde Spencer. La productora utilizó este hecho para vender la película y promocionarla aprovechando el tirón de la princesa Diana, llegando a utilizar el eslogan 'Había tres personas en su matrimonio', un juego de palabras inspirado en la icónica frase que Diana de Gales dijo en la entrevista que concedió a la BBC en 1195: 'Éramos tres en el matrimonio', refiriéndose a la relación extramatrimonial que Carlos de Inglaterra mantenía con Camila Parker Bowles.

Los lugares que vemos en la película La cinta se rodó en tan solo nueve semanas y se logró utilizar las casas en la que vivieron los duques de Devonshire: Devonshire House, su casa de campo, Chatsworth House (donde viven ahora los actuales duques), y en Bath. Además, aparecen lugares como el Kedleston Hall en Derbyshire, el Bristol Old Vic Theatre, las Assembly Rooms de Bath, Holkham Hall en Norfolk, Osterley PArk, el Colegio Naval de Greenwich y Somerset House en Londres. Cuando Georgiana y Charles Grey se besan por primera vez se ve una casa que los astutos espectadores y fanáticos del género reconocerán enseguida: es Chatswort House, la misma que vemos en Orgullo y prejuicio, cuando Elizabett Bennet, el personaje de Keira Knightley, recibe la primera propuesta de matrimonio del señor Darcy. La mansión también se utilizó para la película El hombre lobo, Benicio del Toro y Anthony Hopkins. Dominic Cooper y Keira Knightley

Las deudas de Georgiana Saul Dibb quería a Keira Knightley para protagonizar su película y decidió enviarle una carta con tres plumas de avestruz. La actriz, descolocada e intrigada por descifrar el significado de tal regalo, sintió que tenía que aceptar el papel. Otro de los motivos de peso por aceptó era el deseo de trabajar con Ralph Fiennes. Su personaje es complejo, ya que abarca un amplio recorrido vital: desde su juventud temprana, la duques se casó a los 17 años, hasta su edad adulta. Para preparar el papel, la actriz acudió a la mansión de la actual duquesa de Devonshire, en la que conservan objetos que pertenecieron a Georgiana Cavendish. Entre ellos, un que le llamó poderosamente la atención: un libro de deudas. Georgiana era ludópata y durante años acumuló una considerable deuda. Keira Knightley quiso que este hecho se reflejara en la película, pero suponía un problema para los guionistas y se desestimó. Keira Knightley con Saul Dibb

El armario de la duquesa de Devonshire Keira Knightley tuvo que someterse a duras y largas horas de caracterización, ya que el vestuario era complicado. Los corsés y las pelucas causaron varios problemas y pérdida de tiempo, pero sobre todo incomodaban a la actriz en los descansos, ya que apenas podía sentarse y menos todavía ir al baño. Pero ella estaba encantada con las necesidades estéticas de su personaje y dijo que llevar el corsé tan apretado le impedía respirar con normalidad y esto le servía para expresar mejor ciertas emociones. En la película destacan tres vestidos, para los que se utilizaron más de 35 metros de seda con encaje verde y dorado aplicado a mano en cada uno. El rojo, conocido como 'el vestido borracho', se hizo tres veces ya que se utiliza en una escena que encierra cierto riesgo y no podían permitirse que se rompiera y tener que parar el rodaje para arreglarlo. El diseñador de vestuario Michael O'Connor se esmeró con el armario de la duquesa y su trabajo se vio reconocido con el BAFTA y el Oscar a Mejor vestuario.