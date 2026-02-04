El infierno dentro de un tanque: 'Hermanos de armas', el nuevo ensayo histórico de James Holland

Sangre fría, raciocinio, calma y generosidad. Esas podrían ser las cualidades del tanquista ideal. En la Segunda Guerra Mundial había que ser muy valiente para subirse a un carro de combate. Encerrados en una mole de acero cargada de proyectiles que podían explotar en un mal bache, los tripulantes de un tanque vivían y morían bajo la amenaza constante del enemigo. Fue una de las formas más duras y despiadadas de librar la guerra. El historiador James Holland les rinde un emotivo homenaje en su nuevo ensayo Hermanos de armas (Ático de Libros), que narra la heroica campaña de un legendario regimiento británico.

Los Sherwood Rangers, con origen en 1794, estuvieron en muchas batallas cruciales de la Segunda Guerra Mundial: el desembarco de Normandía, Odon, Rauray, Sena, El Alamein, Tripoli, Enfidaville… Este regimiento de voluntarios se convirtió en una de las unidades blindadas más célebres de la contienda. Combatieron sin descanso por Francia, Bélgica y Holanda hasta ser la primera unidad de tanques británica que penetró en Alemania. Junto a ellos, el lector recorre a bordo de sus Shermans miles de kilómetros, vive algunos de los combates más feroces del frente occidental y es testigos de cómo los soldados se apoyaron en la camaradería y el coraje para enfrentar el terror de la guerra y convertirse en héroes.

