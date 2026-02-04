El infierno dentro de un tanque: 'Hermanos de armas', el nuevo ensayo histórico de James Holland
- El escritor y divulgador de la BBC James Holland presenta un nuevo ensayo sobre la II Guerra Mundial
- Los protagonistas de Hermanos de armas son los Sherwood Rangers, una unidad de tanques británica
Sangre fría, raciocinio, calma y generosidad. Esas podrían ser las cualidades del tanquista ideal. En la Segunda Guerra Mundial había que ser muy valiente para subirse a un carro de combate. Encerrados en una mole de acero cargada de proyectiles que podían explotar en un mal bache, los tripulantes de un tanque vivían y morían bajo la amenaza constante del enemigo. Fue una de las formas más duras y despiadadas de librar la guerra. El historiador James Holland les rinde un emotivo homenaje en su nuevo ensayo Hermanos de armas (Ático de Libros), que narra la heroica campaña de un legendario regimiento británico.
Los Sherwood Rangers, con origen en 1794, estuvieron en muchas batallas cruciales de la Segunda Guerra Mundial: el desembarco de Normandía, Odon, Rauray, Sena, El Alamein, Tripoli, Enfidaville… Este regimiento de voluntarios se convirtió en una de las unidades blindadas más célebres de la contienda. Combatieron sin descanso por Francia, Bélgica y Holanda hasta ser la primera unidad de tanques británica que penetró en Alemania. Junto a ellos, el lector recorre a bordo de sus Shermans miles de kilómetros, vive algunos de los combates más feroces del frente occidental y es testigos de cómo los soldados se apoyaron en la camaradería y el coraje para enfrentar el terror de la guerra y convertirse en héroes.
El final de la guerra
El mérito de Holland, además de su elocuencia y erudición, es saber definir lo que es cualquier gran conflicto bélico: hombres corrientes enfrentados a un horror extraordinario, y la obligación moral de recordarlos. La historia de los Sherwood Rangers es un reflejo de la guerra, y Holland recurre a su técnica característica de detalle inmersivo y de una elección maestra de las voces protagonistas.
“No dejemos que el mundo vuelva a ir por esos derroteros“
Gracias a los fascinantes testimonios de los tanquistas y el análisis experto de James Holland, Hermanos de armas da vida a la sangrienta y caótica recta final de la guerra en Europa, y ofrece el relato más potente hasta la fecha sobre cómo fue realmente luchar en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. «Creo que a la gente le interesa especialmente esa guerra», argumenta Holland en su entrevista a Página Dos, «por el trauma humano que se desprende del conflicto. Los aprendizajes están ahí; no dejemos que el mundo vuelva a ir por esos derroteros. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial llegan hasta hoy. Eso la hace tan relevante», concluye el historiador y presentador de la BBC.
James Holland es historiador y escritor, igual que su hermano Tom Holland. James es autor de numerosos libros especializados en la Segunda Guerra Mundial, y ha creado y presentado series de divulgación histórica en la BBC, Channel 4, National Geographic y Discovery. Es cofundador del Chalke Valley History Festival y cofundador de WarGen.org, una página web de recursos sobre la Segunda Guerra Mundial. Pertenece a la Royal Historical Society, fundada en 1868.