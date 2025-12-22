Augusto Assia: el periodista que marcó la Segunda Guerra Mundial y que se entrevistó con Ena

Entre los corresponsales españoles que siguieron de cerca los grandes conflictos del siglo XX, pocos nombres brillan con tanta fuerza como el de Augusto Assia. El periodista gallego no solo fue testigo privilegiado de algunos de los episodios más decisivos de la Segunda Guerra Mundial, sino que también logró acceder a figuras históricas de enorme relevancia, entre ellas Victoria Eugenia de Battenberg. Una entrevista que Javier Olivares ha reflejado en el último episodio de Ena. Pero, ¿quién era realmente el hombre que consiguió hablar con la reina en el exilio? Te contamos todo sobre él.

Quién era realmente Augusto Assia El nombre de Augusto Assia ha quedado ligado a sus legendarias crónicas de guerra. Nacido en La Mezquita (Ourense) en 1899, Felipe Fernández Armesto adoptó el pseudónimo con el que alcanzó fama mundial para firmar sus artículos internacionales, una práctica habitual entre los periodistas de la época. Assia se caracterizaba por su dominio de varios idiomas, una cualidad esencial para moverse con soltura en la política europea de principios del siglo XX. Comenzó su carrera en un momento en el que el mundo estaba en plena transformación. Como enviado especial de La Vanguardia, viajó por Europa cuando el continente se encontraba a punto de estallar. Sin embargo, el comienzo de la Guerra Civil hizo que regresara a España en 1936, viajando al bando nacional y formando parte de la sección de Prensa del Gobierno de Burgos. Tras el final de la contienda española, Assia regresó a Londres, donde cubrió toda la Segunda Guerra Mundial.

Testigo directo de la Segunda Guerra Mundial Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Assia relató los bombardeos, la vida cotidiana bajo las sirenas y el impacto psicológico del conflicto en la población británica. Su cercanía a los centros de poder le permitió acceder a información confidencial, y tuvo un papel crucial en el éxito del desembarco de Normandía. En los días previos al 6 de junio de 1944, sus crónicas y artículos difundían la posibilidad de que el gran desembarco aliado se produjera en la región de Calais, al norte de Francia, en vez de en Normandía. Por ese papel informativo, el gobierno británico le nombró Caballero de la Orden del Imperio Británico, una condecoración que reconocía no solo sus crónicas sino también su contribución al esfuerzo aliado. Fue un corresponsal que vivió la Historia en primera persona, cubriendo también los juicios de Nuremberg.

Una entrevista excepcional con Ena Entre los episodios más singulares de la trayectoria de Augusto Assia destaca su encuentro con la reina Victoria Eugenia, exiliada tras la proclamación de la Segunda República. La entrevista representó un hito para la prensa española, pues Ena rara vez concedía declaraciones, especialmente sobre asuntos relacionados con España o su propia familia. Assia logró crear el clima de confianza necesario para obtener reflexiones íntimas y reveladoras de una persona marcada por tragedias personales y por el peso de la historia. La reina habló de su vida lejos del país, de su visión sobre los acontecimientos políticos y del futuro de la monarquía. Una conversación que se puede ver en el capítulo 6 de la serie.