La película de espías de Mel Gibson que muestra el lado oscuro de la CIA: descubre las claves de 'Agent game'

Controlar el juego, y el mundo, desde un despacho. Ese es el papel de Mel Gibson en Agent Game. Varios aspirantes a agentes especiales de la CIA, con poca experiencia y con antecedentes penales, aceptan desarrollar una operación que no es, en ningún caso, como esperaban.

La historia se desarrolla cuando el oficial de la CIA Harris(Dermot Mulroney) tiene que huir tras el asesinato de su superior en una operación y se convierte en el principal sospechoso, debiendo escapar de sus propios compañeros. Con la orden “Luz verde para la operación limpieza” se desarrolla un operativo que no quiere dejar cabos sueltos.

Acción, tensión y suspense durante toda la película es lo que ofrece Agent Game, donde se ponen en entredicho todos los códigos éticos de algunos miembros de la CIA. La trama explora el lado más oscuro de las operaciones de inteligencia, enfocándose en la detención y el interrogatorio en lugares no oficiales, los llamados 'agujeros negros'.

Mel Gibson en 'Agent Game'

La película arranca situando la escena en Amberes, en Bélgica, sin embargo, hay datos objetivos que corroboran que no es esa ciudad. En Amberes no hay rascacielos como los que se muestran en la cinta, y el río Escalda de la ciudad no tiene puentes, solo túneles. A pesar de situar la acción en diferentes escenarios, la película se rodó en Augusta en el estado estadounidense de Georgia.

Curiosidades con el reparto Agent Game cuenta con varios protagonistas, y dos de los más importantes -Mel Gibson y Dermot Mulroney- no comparten ninguna escena juntos. Durante casi una hora y media se buscan y se persiguen a través de intermediarios, aunque hacia el final de la película se acercan considerablemente. Hablando de los protagonistas, cabe destacar que Mel Gibson cuenta con un premio Oscar por su interpretación en Braveheart. Aquí, en Agent Game, interpreta a un peso pesado del servicio de inteligencia estadounidense que se afana en desarrollar las operaciones más controvertidas utilizando todos los métodos posibles y -lo más importante- sin dejar cabos sueltos. Por su parte, Barkhad Abdi que en esta cinta interpreta el papel de Omar, también ha sido nominado a los Oscar en la categoría de mejor actor de reparto por su papel en la película Capitán Phillips.

Adan Canto, de Narcos, falleció en 2024 Este film de acción y de suspense cuenta con la participación del actor mexicano Adan Canto, siendo este uno de sus últimos papeles cinematográficos antes de su fallecimiento. Canto murió en 2024, a los 42 años, por un cáncer de apéndice. Fue muy conocido también por su participación en Narcos o en X-Men. Por su parte, Dermot Mulroney, al que hemos visto en películas de tan conocidas como La boda de mi mejor amigo, con Julia Roberts, cambia totalmente de registro y se mete en la piel de un hábil agente de la CIA. Harris, personaje que interpreta Mulroney, se ve abocado a hacer frente a una situación totalmente inesperada en la que no para de jugarse la vida. Dermot Mulroney en 'Agent game'