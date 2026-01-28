Dani Rovira triunfa con 'Cuerpo escombro': su lado más social, disponible en RTVE Play

¿Qué harías por conseguir un empleo y evitar que a tus padres les embarguen la casa? Javi (Dani Rovira) recurre a una solución desesperada: hacerse pasar por una persona con discapacidad. La idea no es suya, sino de su hermano Fermín (Ernesto Sevilla), que le convence para fingir una parálisis cerebral y así conseguir el trabajo. A priori no parece una tarea complicada: su bagaje como ingeniero de robótica es perfecto para el departamento que ha publicado la oferta, que se encarga de desarrollar proyectos para ayudar a las personas con discapacidad.

Todo se complica cuando se enamora de su jefa, Bea (Cassandra Ciangherotti), pero no puede arriesgarse a perder el empleo, así que prefiere seguir con la mentira. Hasta ese momento ha tenido suerte, pero los engaños empiezan a hacer aguas, especialmente cuando conoce a Paco (Juan Manuel Montilla, El Langui). Es el hermano de Bea, y pronto se da cuenta de que el comportamiento y los movimientos de Javi no son del todo reales. El castillo de naipes en el que se sostiene toda la farsa está a punto de desmoronarse.

Curro Velázquez, un director comprometido El director de Cuerpo escombro, Curro Velázquez, estuvo al frente de Que baje Dios y lo vea y fue guionista de las dos películas de Fuga de cerebros, entre otras. En una entrevista a RTVE Noticias cuenta que la idea de la película surgió gracias a un vecino. "Había una persona con discapacidad en la urbanización y había que poner una rampa y varias cosas más. Entonces otro vecino empezó a decir que él no tenía que pagar eso, que se pidiera una subvención, que el que compró la casa ya sabía que estaba sin adaptar", recuerda Velázquez. "Ahí fue cuando pensé que de esa situación podía surgir una comedia porque si ese tipo estuviera mañana en una silla de ruedas, su punto de vista cambiaría completamente". Dani Rovira protagoniza 'Cuerpo escombro': "Deberíamos meternos en la piel de las personas con discapacidad" Jesús Jiménez La película, que se estrenó en 2024 y contó con la participación de RTVE, también tiene otras influencias, como la exitosa Campeones, de Javier Fesser. Curro Velázquez también pone en valor Donde comen dos, un programa de TVE del que fue guionista y donde conoció a El Langui y a Pablo Pineda. "Aprendí mucho trabajando con ellos sobre las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad", recuerda el cineasta. Y aunque no le gusta usar la palabra "moraleja", Velázquez cree que si su película tuviera una, "sería la de ponernos en el sitio del otro, empatizar con él".

Dani Rovira y Ernesto Sevilla coinciden por primera vez en el cine No es la primera vez que Dani Rovira aparece o protagoniza películas que abordan temas sociales, como ocurre en La vida padre. "Muchas veces tengo la sensación de que los actores, a través de nuestros personajes, logramos acercar a sectores de la sociedad que están muy lejanos y me siento muy cómodo con eso", comenta el actor malagueño. En la primera lectura de guion Curro Velázquez y él concretaron cómo debía actuar su personaje, pero reconoce que se fijó mucho en El Langui. Su trabajo, confiesa, fue más imitación que fruto de una investigación rigurosa. Dani Rovira es Javi en 'Cuerpo escombro'. RTVE Dani Rovira y Ernesto Sevilla (La Navidad en sus manos, ¡Vaya vacaciones!) se conocían de otros proyectos fuera del mundo del cine, pero es la primera vez que aparecen juntos en una película. "Por eso tenía muchas ganas de trabajar con él. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora y muy pedagógica", cuenta el humorista de Albacete. La actriz mexicana Cassandra Ciangherotti (Las horas contigo), parte fundamental del reparto de Cuerpo escombro, destaca lo enriquecedor que fue trabajar en España. Según cuenta, era "sorprendente" ver a tantas personas con discapacidad por la calle, ya que en su país tienen muchas dificultades para salir a la calle. El Langui (Cuerpos locos, Anatema) defiende que la película es un buen acercamiento a la realidad que viven las personas con discapacidad, especialmente a sus dificultades. "Pienso que hasta que no comprendemos lo que nos puede costar a algunos subir unas escaleras, o meternos en la bañera, o simplemente los problemas que tenemos para ir al baño... La gente sin problemas de movilidad puede tardar dos segundos en ponerse un calcetín mientras que para otros puede suponernos un cuarto de hora. Por eso invito a la gente a que vea esta película y que se pongan en nuestra piel", comenta el actor a RTVE.es.

100 metros, una película centrada en la enfermedad En la línea de su preocupación por los asuntos sociales, en 2016 Dani Rovira protagonizó 100 metros, una película en la interpretaba a Ramón. Padre joven, comienza a sentir que su cuerpo deja de responderle. Tras someterse a varias pruebas le diagnostican esclerosis múltiple, una enfermedad que poco a poco le irá dejando sin movilidad. Como muestra de su fortaleza, decide apuntarse a un Ironman, una de las carreras más exigentes del mundo. Dani Rovira y Alexandra Jiménez en '100 metros'. RTVE La historia está basada en la vida de Ramón Arroyo, un joven al que le dijeron que no sería capaz de caminar ni cien metros. Acompañan a Rovira en la cinta Alexandra Jiménez y Karra Elejalde, que estuvo a punto de conseguir el Goya a Mejor actor de reparto. Es, además, la ópera prima del director Marcel Barrena; tras ella, rodó otros títulos como Mediterráneo o El 47.