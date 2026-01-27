'Aída y vuelta', un "viaje al pasado con un retorno al presente" para reflexionar sobre los límites del humor
- Pepe Viyuela y Secun de la Rosa presentan en Las mañanas de RNE el regreso de la mítica serie de TV en forma de película
- La cinta, dirigida por Paco León y protagonizada por el reparto original casi al completo, desmitifica la profesión del actor
Tanto si viviste los 2000 como si no, es más que probable que conozcas —y puede que también añores— al Luisma, Mauricio Colmenero, Fidel o la Macu. Todos ellos, personajes de una de las series más icónicas de la televisión de las últimas décadas, Aída, vuelven 12 años después pero en pantalla grande. La película se titula Aída y vuelta y está dirigida por Paco León, uno de los actores del reparto original, que también participa en la cinta a excepción de Ana Polvorosa, la Lore.
Pepe Vivuela y Secun de la Rosa, que dan vida a Chema y Toni en la ficción, han hablado de este esperado regreso en Las mañanas de RNE, donde han advertido que Aída y vuelta no es un capítulo convencional de la serie, sino la historia del rodaje de un episodio que en realidad nunca se grabó. "No todo lo que se ve es verdad, no todo es mentira, pero yo creo que es lo que le da interés y de alguna manera también vigencia a lo que representa a la película, que yo creo que es un viaje al pasado, pero también con un retorno al presente distinto, de otro modo", subraya Pepe Viyuela.
La complejidad de hacer comedia
Esta mirada al backstage muestra a los intérpretes como personas antes de convertirse en personajes, desmitificando la profesión del actor y revelando la complejidad de hacer comedia incluso en medio de situaciones personales difíciles.
"La comedia exige un determinado estado de energía que no te permite muchas veces el día a día —señala Pepe Viyuela—. Entonces eso sí que probablemente afecte a nuestros cerebros y haga que nos convirtamos en seres bipolares casi, que seamos capaces de pasar de la depresión, al menos mínima, a un estado eufórico desde el momento en el que dicen 'acción'".
Chistes políticamente incorrectos en tiempos del Me too
¿Cómo serían recibidos hoy en día los chistes políticamente incorrectos de personajes como el de Mauricio Colmenero, que llamaba Machupichu a Oswaldo, el camarero del bar Reinols? Es otra de las reflexiones de Aída y vuelta, que no en vano sitúa su argumento en 2018, el año del Me too. Según Secun de la Rosa, aunque la sociedad ha evolucionado y ya no se ríe de determinados temas o colectivos, existe una "línea muy fina" entre lo que se considera respetuoso y lo que en una comedia.
"En la vida real hay grandes monstruos, grandes políticos mundiales, que pueden decir y hacer lo que les dé la gana y no pasa nada. Y sin embargo en el humor parece que un cómico fuma y ¡ha fumado en un teatro, que lo echen! Pero es ficción, es un cigarro de mentira", destaca el actor, recientemente premiado con un Feroz por su papel en otra serie, Superestar.
Aída y vuelta, que llega a los cines este viernes, está llena de sorpresas que ni Pepe Viyuela ni Secun de la Rosa han querido desvelar, pero sí aconsejan estar muy atentos al final de su proyección en salas, donde las pantallas mostrarán un código QR que permitirá disfrutar de un nuevo episodio de la serie grabado expresamente para la ocasión.