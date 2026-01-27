'Aída y vuelta', un "viaje al pasado con un retorno al presente" para reflexionar sobre los límites del humor

Tanto si viviste los 2000 como si no, es más que probable que conozcas —y puede que también añores— al Luisma, Mauricio Colmenero, Fidel o la Macu. Todos ellos, personajes de una de las series más icónicas de la televisión de las últimas décadas, Aída, vuelven 12 años después pero en pantalla grande. La película se titula Aída y vuelta y está dirigida por Paco León, uno de los actores del reparto original, que también participa en la cinta a excepción de Ana Polvorosa, la Lore.

Pepe Vivuela y Secun de la Rosa, que dan vida a Chema y Toni en la ficción, han hablado de este esperado regreso en Las mañanas de RNE, donde han advertido que Aída y vuelta no es un capítulo convencional de la serie, sino la historia del rodaje de un episodio que en realidad nunca se grabó. "No todo lo que se ve es verdad, no todo es mentira, pero yo creo que es lo que le da interés y de alguna manera también vigencia a lo que representa a la película, que yo creo que es un viaje al pasado, pero también con un retorno al presente distinto, de otro modo", subraya Pepe Viyuela.

19.23 min Las mañanas RNE - Pepe Viyuela y Secun de la Rosa presentan 'Aída y vuelta'

La complejidad de hacer comedia Esta mirada al backstage muestra a los intérpretes como personas antes de convertirse en personajes, desmitificando la profesión del actor y revelando la complejidad de hacer comedia incluso en medio de situaciones personales difíciles. "La comedia exige un determinado estado de energía que no te permite muchas veces el día a día —señala Pepe Viyuela—. Entonces eso sí que probablemente afecte a nuestros cerebros y haga que nos convirtamos en seres bipolares casi, que seamos capaces de pasar de la depresión, al menos mínima, a un estado eufórico desde el momento en el que dicen 'acción'". ““